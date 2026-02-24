Nach schwierigen Winterverhältnissen im Westerwald und in den Nachbarkreisen mussten die Teams der Bezirksliga Ost einige Male improvisieren. Das alles wird aber vergessen sein, wenn es in der Liga wieder um Punkte geht. Der Re-Start im Podcast.

Nach dem Re-Start der Rheinlandliga am vergangenen Wochenende startet am Mittwoch auch die Bezirksliga Ost mit einem Nachholspiel des 16. Spieltages ins Pflichtspieljahr 2026, bevor es bereits am Freitagabend weitergeht. Warum redaktionsintern bei der Bezirksliga Ost auch oft von der „Champions League des kleinen Mannes“ gesprochen wird, erfahrt ihr von den „SpoRZfreunden“ Lukas Erbelding, der erstaunliche Parallelen zum Ex-Bundesliga-Stürmer Nils Petersen aufweist, und Moritz Hannappel. Die Kollegen sprechen über den Aufstiegskampf, Überraschungsteams und blicken ebenso auf die Sorgenkinder im Tabellenkeller. Eine besondere Note liefern die O-Töne der Trainer Dirk Hannappel, Thomas Schäfer und Christian Hartmann.

i Die RZ-Sportreporter Lukas Erbelding (links) und Moritz Hannappel. Christian Mack

Darüber hinaus ist auch der 20. Spieltag der Rheinlandliga, der am vergangenen Wochenende spannende Ergebnisse lieferte, Teil der Unterhaltung. Die Folge ist hier rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!