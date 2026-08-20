Einen Saisonstart mit Höhen und Tiefen haben beide hingelegt, umso größer ist der Wunsch, am dritten Spieltag einen Dreier einzufahren. Für Gastgeber Höhr-Grenzhausen wäre es der erste in der laufenden Runde der Bezirksliga Ost.
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Eine Menge Respekt klingt durch, wenn man den Trainern vor dem Spiel der Bezirksliga Ost zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth zuhört. Zwei gestandene Mannschaften stehen sich am Samstag (17.30 Uhr, Flürchen) gegenüber.