Ein Punkt nach zwei Spielen Gegen Hundsangen soll Höhr-Grenzhausens Knoten platzen Marco Rosbach 20.08.2026, 13:29 Uhr

i Noch waren Trainer Almir Ademi und die SF Höhr–Grenzhausen auf den ersten Dreier der Saison. Platzt gegen die SG Hundsangen der Knoten? Andreas Hergenhahn

Einen Saisonstart mit Höhen und Tiefen haben beide hingelegt, umso größer ist der Wunsch, am dritten Spieltag einen Dreier einzufahren. Für Gastgeber Höhr-Grenzhausen wäre es der erste in der laufenden Runde der Bezirksliga Ost.

Eine Menge Respekt klingt durch, wenn man den Trainern vor dem Spiel der Bezirksliga Ost zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth zuhört. Zwei gestandene Mannschaften stehen sich am Samstag (17.30 Uhr, Flürchen) gegenüber.







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