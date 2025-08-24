Nach der ersten Heimniederlage der Saison, die mit 0:4 gegen die SG Lautzert deutlich ausfiel, muss bei der TuS Burgschwalbach zunächst der Blick nach unten gehen.

Schnelles und präzises Offensivspiel bei den Gästen einerseits, und Unsicherheiten gepaart mit Missverständnissen bei den Gastgebern andererseits: Da überraschte der Endstand von 0:4 (0:3) letztlich nicht in der Bezirksliga-Partie der TuS Burgschwalbach gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod.

Nicht lange mussten die Kombinierten aus dem Westerwald am Stellweg auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Cem Koc stand nach einem Doppelpass im Strafraum ganz frei und ließ sich nicht lange bitten - 0:1 (14.).

„Wir waren von der Sekunde an gut im Spiel und haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich SG-Trainer Deniz Sakalakoglu. Die Burgschwalbacher hingegen mussten den verletzungsbedingten Ausfall ihres Kapitäns und Spielgestalters Janosch Lauter verkraften, der zunächst als Abwehrchef agierte (22.). Sein Trainer Timo Wimmer wollte dies aber nicht als maßgeblich für die Pleite auf eigenem Platz gelten lassen. Schließlich lag man bei Lauters Auswechslung bereits in Rückstand.

Keeler zirkelt den Ball ins kurze Eck

Vielmehr ärgerte sich Wimmer über „mehr oder minder drei Eigentore in der ersten Halbzeit“. War ihm beim Treffer von Koc die Abwehrarbeit bereits viel zu fahrlässig, so konnten die Lautzerter bald ohne größere Mühen nachlegen. Ein Freistoß fast an der rechten Seitenlinie war die von Spielertrainer Justin Keeler genutzte Möglichkeit, zum 0:2 zu erhöhen. Mit seinem linken Fuß zirkelte er den Ball ins kurze Eck (34.). Beim 0:3 glitt TuS-Torwart Bela Dressler die lang in den Sechzehner geschlagene Kugel an dessen Grenze aus den Fingern, Maximilian Strauch staubte dankend ab (45.+2).

Die Einheimischen zeigten ihrerseits ein paar gute Ansätze, die aber lediglich in Halbchancen mündeten und wenig Gefahr versprühten. Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wurde es ein wenig konkreter: Bei einem Freistoß Mica Luis Schramms und Tizian Goliaschs Versuch nach der anschließenden Ecke war Gäste-Keeper Hrvoje Vincek allerdings auf dem Posten. Beim Gang in die Kabinen war die Vorentscheidung gefühlt bereits gefallen.

Relativ unspektakulär verliefen die 45 folgenden Minuten. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit verpasst, so wie zuvor weiter Fußball zu spielen“, beschrieb Sakalakoglu. Seine Elf konnte dies aber total schmerzfrei verkraften. Aus ihren Reihen schossen der eingewechselte Il Nikqi und Dominik Soldo zu hoch (61./68.). Gleiches galt bei der TuS für Seyd Aydogdu (50.), Nabil Hassoun wurde geblockt (88.). In der Nachspielzeit verzog Julian Ohlemacher einen Freistoß knapp. Einwechselspieler Mladen Petrovic nutzte jedoch für die Lautzerter einen Ballverlust Mica Schramms, rannte alleine aufs Tor zu und vollendete mithilfe der Unterkante der Latte zum 0:4-Endstand.

„Keiner ist sich bei uns zu schade, Meter für den anderen zu laufen.“

Lautzerts Trainer Deniz Sakalakoglu über sein Team

Für Sakalakoglu war nicht nur die Leistung des Tages erwähnenswert. „So machen das die Jungs seit Wochen. Keiner ist sich zu schade, Meter für den anderen zu laufen“, lobte er sein Team. Das Ergebnis ist eine verlustpunktlose Zwischenbilanz nach drei Spieltagen. Schwieriger ist die Lage in Burgschwalbach nach zwei Niederlagen ohne eigenes Tor. Wimmer kündigte an, dass „klare Ansagen“ nötig seien, „wenn wir uns verbessern wollen“. Mehr Ernsthaftigkeit sei erforderlich, auch im Training. „Von den Anlagen her sind das wirklich gute Jungs“, stellte er sich zugleich vor seine Spieler.

TuS Burgschwalbach - SG Lautzert/Berod 0:4 (0:3)

TuS Burgschwalbach: Dressler – Haas, S. Biebricher, Lauter (22. Aydogdu), Hassoun – Schramm, Goliasch – Sylla (60. Heimann), Bartels, Altenhofen – Ohlemacher.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod: Vincek – Brandenburger, Keeler, Schulze (71. Lang), Tyler Brand (66. Voigt) – Tom Brand, Brabender – Koc (75. Petrovic), Soldo (87. Wardein) – Strauch, Niedergesäß (54. Nikqi).

Schiedsrichter: Justin Daum.

Zuschauer: 140.

Tore: 0:1 Cem Koc (14.), 0:2 Justin Keeler (34.), 0:3 Maximilian Strauch (45.+2), 0:4 Mladen Petrovic (88.).