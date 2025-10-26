Neunter Ligasieg in Folge Geduldige Malberger lassen es in Vettelschoß krachen Thomas Hardt 26.10.2025, 19:26 Uhr

i Klar die Nase vorn: Nach einer halben Stunde konnten Luke Steinebach (vorne in Rot) und die SG St. Katharinen ihren Gegnern nicht mehr richtig folgen. Die SG Malberg zog das Tempo an und siegte mit 1:7. Sommer-Rückkehrer Sebastian Rosbach (am Ball) steuerte drei Treffer zum Erfolg bei. Heinz-Werner Lamberz

Eine halbe Stunde hielt der Aufsteiger gegen den Absteiger defensiv gut dagegen. Mit Justin Nagels Führungstreffer, der nun schon bei 17 Treffern steht, war der Knoten aber geplatzt. Die Hammel-Elf ist weiter auf dem Vormarsch – und nun Zweiter.

Fast alles beim Alten nach der Bezirksligapartie zwischen der SG Sankt Katharinen/Vettelschoß und der SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen. Die Gäste siegten 7:1 (3:0) und bleiben aktuell weiterhin die Auswärtskönige der Liga. In der Tabelle rückte das Team sogar auf Platz zwei, da sich Niederroßbach in Hachenburg mit 3:4 einen überraschenden Ausrutscher leistete.







