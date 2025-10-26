Eine halbe Stunde hielt der Aufsteiger gegen den Absteiger defensiv gut dagegen. Mit Justin Nagels Führungstreffer, der nun schon bei 17 Treffern steht, war der Knoten aber geplatzt. Die Hammel-Elf ist weiter auf dem Vormarsch – und nun Zweiter.
Lesezeit 2 Minuten
Fast alles beim Alten nach der Bezirksligapartie zwischen der SG Sankt Katharinen/Vettelschoß und der SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen. Die Gäste siegten 7:1 (3:0) und bleiben aktuell weiterhin die Auswärtskönige der Liga. In der Tabelle rückte das Team sogar auf Platz zwei, da sich Niederroßbach in Hachenburg mit 3:4 einen überraschenden Ausrutscher leistete.