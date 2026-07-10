Starkes Feld beim Kämpf Cup Gastgeber Müschenbach trifft zum Start auf Wallmenroth Jona Heck 10.07.2026, 21:07 Uhr

i Der VfB Wissen (in Blau) konnte sich im letzten Jahr den Titel im Finale gegen Gastgeber Müschenbach (in Weiß) sichern. Achim Hörter/SG Müschenbach. SG Müschenbach

Der Kämpf Cup 2026 steht in den Startlöchern. Am kommenden Donnerstag eröffnet die gastgebende SG Müschenbach/Hachenburg das Turnier gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Auch Titelverteidiger Wissen ist mit von der Partie.

Vom 16. bis 25. Juli richtet der Bezirksligist SG Müschenbach/Hachenburg wie im vorigen Jahr den Kämpf Cup aus. Bei dem Vorbereitungsturnier spielen sechs Mannschaften aus Bezirksliga Ost und Kreisliga A1 mit. Gespielt wird in zwei Dreiergruppen, in denen die Zweitplatzierten am Finaltag das Spiel um Platz drei austragen und die beiden Gruppensieger anschließend im Finale um die Trophäe und das Preisgeld in Höhe von 1250 Euro kämpfen.







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