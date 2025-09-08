Konto mit Zwischenspurt ausgeglichen: Die TuS Burgschwalbach blieb in der Fußball-Bezirksliga beim 3:2 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg zum dritten Mal nach Gang ungeschlagen und kletterte auf Rang 10.

Als beim insgesamt siebten Eckball der Gäste der Ball sich aufs Tornetz senkte, durften die Einheimischen endlich aufatmen. Kurz darauf ertönte der Abpfiff, somit hatte die TuS Burgschwalbach mit einem knappen 3:2 (2:1) gegen die SG Müschenbach/Hachenburg auf eigenem Platz drei eminent wichtige Bezirksliga-Punkte gesichert. Ganz nervenschonend verlief die Begegnung jedoch nicht. Hinterher stand am Märchenwald eher nüchterne Fußball-Analyse im Mittelpunkt statt ausgelassener Feierlaune in Rot und Schwarz.

„In der ersten Viertelstunde waren wir gut drin im Spiel.“

SG-Trainer Ingo Neuhaus

„Es ist immer aufregend in Burgschwalbach – auch von außen“, sagte dazu TuS-Trainer Timo Wimmer. Belastend wirkte auf ihn zum Beispiel die von den Westerwäldern dominierte Anfangsphase. Zwei Ecken hintereinander, dann flog der Ball nochmals von der linken Seite in den Strafraum der Gastgeber – und Routinier Fabian Hüsch war mit dem Kopf zur Stelle und erzielte so das 0:1. „In der ersten Viertelstunde waren wir gut drin im Spiel“, so SG-Trainer Ingo Neuhaus. Doch das änderte sich.

„Danach haben wir aufgehört Fußball zu spielen“, ärgerte sich Neuhaus. Folgerichtig drehten die Burgschwalbacher die Partie. Rufus Lorch verzog noch (11.), und Seyd Aydogdu scheiterte am guten Gäste-Keeper David Aust (20.). Aber bald folgte Zählbares dank eines schönen Steilpasses von Simon Biebricher, den Julian Ohlemacher elegant hoch zum Ausgleich im langen Eck unterbrachte (28.). Der Torjäger legte nach dank angewandter Vorteilsregel: Per Flachschuss markierte er überlegt das 2:1 (38.).

Lorch noch Aydogdu verpassen die Vorentscheidung

Bis zur Pause hatten die Burgschwalbacher die Vorentscheidung auf den Füßen. Allerdings überwanden weder Lorch noch Aydogdu nach kluger Vorlage Mohamed Syllas den sich streckenden Aust (43./45+1). Nicht nur wegen dieser Szenen stand für Coach Wimmer fest: „Wir mussten uns viel früher belohnen.“ So gab es keine entspannte zweite Halbzeit, obwohl der eingewechselte Fynn Altenhofen und Ohlemacher zu passablen Abschlüssen kamen (54./75.). Es blieb ein Müschenbacher Gegentor zu fürchten.

Jonas Raack per Kopfball und Hachem Dachraoui (52./60.) sorgten aufseiten der SG für Gefahr. Viel war dies allerdings nicht. „Das letzte Drittel hat nicht stattgefunden“, kritisierte Neuhaus die Harmlosigkeit seiner Elf. Stattdessen nutzten die Burgschwalbacher einen klassischen Konter und zogen dank des erst 18 Jahre alten Altenhofen auf 3:1 davon (83.). Dass die Müschenbacher in der Nachspielzeit mit einem beherzten Nachschuss nach einer Ecke von Maurice Schug verkürzten, half ihnen nicht mehr. Es ward nicht mehr als Ergebniskosmetik.

„Unterm Strich war das viel zu wenig, um hier etwas zu gewinnen“, bemängelte Neuhaus die Vorstellung seiner Mannschaft. Zahlreiche kleine Fehler und fünf fehlende Stammspieler zerstörten die Aussichten auf Zähler. Obendrein verletzte sich Felix Velten im Spiel. Personell nicht ohne Sorgen ist auch Wimmer, Spielmacher Janosch Lauter wird zum Beispiel noch lange zu ersetzen sein. Etliche „einfache Sachen“ haben dem Trainer zugleich missfallen. Trotzdem stimmte das Ergebnis und weckte Hoffnungen – „wenn wir die nächsten Wochen nachlegen“, meinte Wimmer. Es folgt nämlich gegen die noch sieglosen Sportfreunde Höhr-Grenzhausen gleich noch ein Heimspiel am Stellweg.

Burgschwalbach: Dressler – Haas, S. Biebricher, Schramm, Hassoun – Weilnau, Goliasch – Aydogdu, Lorch (77. Heimann), Sylla (50. Altenhofen), Ohlemacher (90. Hofbauer).

Müschenbach/Hachenburg: Aust – Schwendt (66. Rystwej), Zeuner, Raack – Bonn, Giehl (81. Kunz) – Hüsch, Dachraoui (80. Tzimas) – Remy (84. Schug), Schneider – Velten (70. Glavcev).

Schiedsrichter: Tim Wießner.

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Fabian Hüsch (7.), 1:1, 2:1 Julian Ohlemacher (28., 38.), 3:1 Fynn Altenhofen (83.). 3:1 Jan Lucca Schneider (90.+1).