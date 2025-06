Manfred Schermoly und Ulrich Weber haben zusammen knapp 800 Fotos vom Betzdorfer Fußball in ihren Privatarchiven. Zusammen mit ehemaligen Weggefährten wollen sie ihre Erinnerungen am Samstag ab 14 Uhr auf dem Bühl aufleben lassen.

Nur knapp scheiterten die Fußballer der SG 06 Betzdorf am Ende einer langen Saison an der Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga. Nach dem „Absturz“ von der Oberliga bis ins Kreisoberhaus ist längst schon wieder Euphorie auf dem Bühl zurückgekehrt. Die Mannschaft spielt technisch starken Fußball und lieferte den vielen Zuschauern das ein oder andere Fußballfest. Verfolgten knapp 500 Zuschauer das Heimspiel in der Entscheidungsrunde gegen den SV Eintracht Trier II, waren es im Spitzenspiel um Platz eins der abgelaufenen Bezirksliga-Ost-Saison gegen die EGC Wirges gar knapp 800, die den Weg ins Stadion fanden. Es waren Erinnerungen an alte Tage, die auch am Samstag, ab 14 Uhr, beim Treffen vieler Ehemalige aufleben sollen.

Verantwortlich dafür zeigen sich die ehemaligen Betzdorfer Aktiven Manfred Schermoly und Ulrich „Uli“ Weber. In ihren jeweiligen Privatarchiven sammelten die beiden SG-06-„Verteranen“ Hunderte von Erinnerungen an über 70 Jahre Betzdorfer Fußballgeschichte. Beim Treffen mit dem Autor dieses Textes stehen mehrere Din-A-4-Aktenordner vor Uli Weber auf dem Tisch. „Das sind 600 Bilder und alte Spielerpässe – alle von mir digitalisiert, vergrößert und ausgedruckt“, präsentiert der in Scheuerfeld lebende Hobby-Archivar seine Sammlung. Ein paar wenige Handgriffe, und eine Seite mit dem Titel „1. Auswärtsspiel in 1906“ ist aufgeschlagen. Fußballer sitzen in Trikots auf dem Anhänger einer Pferdekutsche. Nur einer der historischen Schätze, die Weber und Schermoly sammeln.

Akribie in der Archivierung

Wie akribisch die beiden Freunde ihrer Archivierung nachgehen, zeigt auch ein Bild, das Schermoly, der ungefähr 200 (teilweise originale) Fotos gesammelt hat, hervorkramt. „Beim Gruppenspiel des Fifa-Weltjugendturniers trafen am 11. April 1954 im Stadion am Zoo“, heißt es unter dem Bild einer Fußballmannschaft in deutschen Nationaltrikots bei der Platzwahl. „Ein Betzdorfer hat auch Länderspiele vorzuweisen“, erzählt Schermoly mit einem erkenn- und hörbaren Stolz. Ulrich „Uli“ Muhl lief in Wuppertal für die deutsche Jugend-Nationalmannschaft auf. „Hier, der Zweite von rechts“, zeigt Schermoly auf „unseren Uli“. Zwei Spieler weiter links steht auch „Uns Uwe“.

i Ein Betzdorfer Nationalspieler: Ulrich „Uli“ Muhl (Zweiter von rechts) stand 1954 zusammen mit Uwe Seeler beim Fifa-Weltjugendturnier im Wuppertaler Stadion am Zoo auf den Platz. Privatarchiv Manfred Schermoly

Der Betzdorfer Muhl stand bei diesem Spiel zusammen mit keinem Geringeren als Uwe Seeler auf dem Platz. Und dann blickt Schermoly auf ein kleines Schmierblatt, das auf der Rückseite vom Bild hängt. „Uli hat dann später noch bei Offenbach, dem FSV Frankfurt und Mainz 05 gespielt – in der Oberliga, der höchsten Spielklasse vor der Bundesliga-Einführung. Fünf Spiele und zwei Tore 1956/57 bei Offenbach. In der Saison 57/58 sechs Spiele und ein Tor für den FSV und von 1958 bis 1962 50 Spiele und zwölf Tore für Mainz 05“, zählt Schermoly auf. „Die Infos habe ich selbst in den Statistikbüchern herausgesucht“, fügt er hinzu. „Dann hat er in Mainz Jura studiert.“ Schermoly und Weber kennen ihre ehemaligen Weggefährten. Weggefährten, mit denen sie sich immer wieder gerne austauschen.

„Es soll gerne jeder seine alten Fotos mitbringen, damit wir unsere schöne Sammlung erweitern können.“

Manfred Schermoly

Diese Erinnerungen wollen die Hobby-Archivare nicht für sich behalten, sie sollen vielmehr weiter leben. „Auch aus diesem Grund laden wir regelmäßig zu Treffen mit den alten Mitspielern ein. Auch wenn wir immer weniger werden“, so Schermoly. Am Samstag ab 14 Uhr soll das nächste Treffen der Ehemaligen stattfinden. „Das erste Mal haben wir uns im Jahr 1998 getroffen“, erinnern sich die beiden Betzdorfer Urgesteine. Dort wurde zum einen 35 Jahre „SG 06 Alt-Liga“, zum anderen auch 15 Jahre „SG 06 Alt-Liga Ü45“ gefeiert. „Da haben wir alle eingeladen, die bis 1963 bei der SG 06 Betzdorf gespielt haben“, sagt Schermoly, der selbst 18 Jahre lang in den Alten Herren und der Ü45 aktiv war. Aufgebaut wurde die Alt-Liga-Mannschaft der SG06 im Juni 1963 von Hubertus Mathieu, Willy Weyand, Franz-Josef Steiof sowie Alfons „Abba“ Würden.

i Die Betzdorfer 1. Mannschaft im Jahr 1957, von links: Höttgen, Bald, Schäfer, Schlosser, Ischdonath, Mathieu, Gerz, Lange, Stinner, Grigat, Weber. Privatarchiv Manfred Schermoly

Das letzte größere Treffen war im Jahr 2012, und auch 2021 organisierten die Ehemaligen zusammen mit dem Vorstand der SG 06 ein Treffen. Damals nahmen sie das Jubiläum des „Bezirksligameisters“ und den damit verbundenen Aufstieg in die höchste Amateurklasse im Jahr 1971 zum Anlass. „Es soll gerne jeder seine alten Fotos mitbringen, damit wir unsere schöne Sammlung erweitern können“, wirbt Schermoly. „Vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere wieder – oder seine Familienmitglieder“, fügt „Uli“ Weber an.

i Aus dem Kreise der Ü45 der SG 06 Betzdorf (hier Anfang der 2000er Jahre) entsanden die Ideen zu den „Veteranentreffen". Obere Reihe von links: Kurt Mockenhaupt, Harry Hauptmann, Willi Hellinghausen, Paul Klein, Walter Holz, Wolfgang Nauroth, Günther Kohlhaas, Gerhard Rosenthal, Ralf Panthel; untere Reihe von links: Peter Mohr, Manfred Schermoly, Paul Hörster, Horst Herrmann, Edelbert Schnittchen, Ulrich Weber, Peter Schuhen, Thomas Reuber, Rudi Mai. Privatarchiv Ulrich Weber

Weber selbst wird allerdings nicht da sein. „Meine Frau hat da schon Urlaub geplant“, hält er mit einem Augenzwinkern fest. Seine Sammlung von bis zu 600 Bildern wird aber mit von der Partie sein. Fein säuberlich ist jedes ausgedruckte Foto in eine Klarsichthülle verpackt. „Ich habe es damals von Michael Kratz übernommen und weitergeführt. Die Hüllen sind dafür da, dass auch jeder alles anfassen kann“, erzählt Weber. Sozusagen Betzdorfer Fußballgeschichte(n) zum Anfassen wird es am Samstag auf dem Bühl geben.

Ehemaligentreffen auf dem Bühl

Jeder Interessierte darf am Samstag, ab 14 Uhr, auf dem Bühl in Betzdorf vorbeischauen. Nachfragen und Rückmeldungen bei Manfred Schermoly unter 0175/4769850.