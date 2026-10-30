VfB-Trainer Dirk Hannappel kennt sich aus am Flürchen und weiß, was seine Mannschaft erwartet: eine starke Defensive. In der eigenen Hintermannschaft fällt eine Konstante aus und verpasst so auch den Pokal-Hit. Der steht aber erst einmal hinten an.
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Almir Ademi, neben Thomas Arzbach der zweite Teil des Trainerduos bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen in der Fußball-Bezirksliga Ost, weiß, dass am Samstag, 17.30 Uhr, im Heimspiel am Flürchen, einiges zusammenlaufen muss, wenn seiner Elf die Überraschung gegen den favorisierten Tabellenführer VfB Wissen gelingen sollte.