Hannappel trifft auf Ex-Verein Für Wissen zählt vor dem Pokal-Hit nur Höhr-Grenzhausen Moritz Hannappel 30.10.2026, 09:00 Uhr

i Tim Leidig (links; hier im Duell mit Guckheims Robin Krick) mauserte sich zu Saisonbeginn zum Abwehrchef des VfB Wissen. Unter der Woche verletzte er sich im Training an den Bändern und wird nicht nur im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen fehlen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

VfB-Trainer Dirk Hannappel kennt sich aus am Flürchen und weiß, was seine Mannschaft erwartet: eine starke Defensive. In der eigenen Hintermannschaft fällt eine Konstante aus und verpasst so auch den Pokal-Hit. Der steht aber erst einmal hinten an.

Almir Ademi, neben Thomas Arzbach der zweite Teil des Trainerduos bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen in der Fußball-Bezirksliga Ost, weiß, dass am Samstag, 17.30 Uhr, im Heimspiel am Flürchen, einiges zusammenlaufen muss, wenn seiner Elf die Überraschung gegen den favorisierten Tabellenführer VfB Wissen gelingen sollte.







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