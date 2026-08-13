Die Vorzeichen könnten für die Gäste aus Müschenbach und Hachenburg nicht schlechter sein. Der ohnehin mit Verletzungen gebeutelte Kader muss drei weitere Ausfälle sowie zwei Sperren verkraften. Die Gastgeber streben die drei Punkte an.
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Heimpremiere in einem Pflichtspiel für Dirk Hannappel in seinem neuen Rund. Am Samstag, 17 Uhr, empfängt der Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen die SG Müschenbach/Hachenburg am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost im Dr. Grosse-Sieg-Stadion. „Ich freue mich riesig, das erste Mal als Heimtrainer in diesem coolen Stadion zu spielen.