Müschenbach ist arg gebeutelt
Für Wissen zählen beim Heimspielauftakt keine Ausreden
Tom Zehler (in Blau, hier gegen Horressens Kapitän Adrian Bruch) und der VfB Wissen empfangen am Samstag im ersten Heimspiel die
Tom Zehler (in Blau, hier gegen Horressens Kapitän Adrian Bruch) und der VfB Wissen empfangen am Samstag im ersten Heimspiel die SG Müschenbach.
Andreas Hergenhahn

Die Vorzeichen könnten für die Gäste aus Müschenbach und Hachenburg nicht schlechter sein. Der ohnehin mit Verletzungen gebeutelte Kader muss drei weitere Ausfälle sowie zwei Sperren verkraften. Die Gastgeber streben die drei Punkte an.

Lesezeit 2 Minuten
Heimpremiere in einem Pflichtspiel für Dirk Hannappel in seinem neuen Rund. Am Samstag, 17 Uhr, empfängt der Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen die SG Müschenbach/Hachenburg am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost im Dr. Grosse-Sieg-Stadion. „Ich freue mich riesig, das erste Mal als Heimtrainer in diesem coolen Stadion zu spielen.
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