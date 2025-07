Nach dem undankbaren dritten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison der Bezirksliga Ost will die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der neuen Spielzeit einen weiteren Anlauf starten, um am Ende einen der beiden Spitzenplätze zu belegen. Die wichtigste Änderung gab es dabei auf der Position des Cheftrainers, wo Urgestein Ralf Hannappel das Zepter an Thomas Schäfer weitergereicht hat.

Sportliches Gesamtpaket hat überzeugt

Schäfer hat als Spieler ebenfalls eine „Vereinsvergangenheit“ und kehrt nach einer Trainerauszeit hoch motiviert an die Seitenlinie zurück. „Geplant war, zugunsten der Familie die Pause noch etwas auszudehnen, aber als die Verantwortlichen auf mich zukamen, hat mich das sportlich reizvolle Gesamtpaket überzeugt“, berichtet Schäfer. „Zudem war es auch eine Herzensangelegenheit, da ich hier eine gute sportliche Zeit hatte und mit dem Verein immer verbunden geblieben bin.“

Im Kader selbst waren die Veränderungen wenig spektakulär, bei der SG setzt man mehr auf Kontinuität und Konstanz als auf allzu wilde Wechselspiele. Luca Heller (Dorndorf) und Lorenz Vincent Marquardt (Niederroßbach) sind die beiden externen Neuzugänge, dazu gesellen sich mit Niklas Löw, Quentin Quirmbach, Nils Bendel und Sven Mehlbaum vier talentierte Spieler aus der 2. Mannschaft, die nach einer bärenstarken Meistersaison in der Kreisliga A3 zum Bezirksligateam stoßen.

Abschied von einer Hundsangener Ikone

Auf der anderen Seite stehen die Abgänge von Simon Schwickert (TuS Montabaur), Gabriel Leber (FC Steinbach) und Hundsangens Ikone Daniel Hannappel, der seine Laufbahn beendet. „Daniel war in Hundsangen immer eine Bank. Er wird uns sicher fehlen, hat aber seinen fußballerischen Ruhestand auch absolut verdient“, findet Schäfer, der schon in der Rückrunde der letzten Saison von außen eine gute Qualität im Kader seines Vorgängers erkannte.

i Freut sich auf die Herausforderung bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Trainer Thomas Schäfer. René Weiss

Überhaupt will Schäfer Hannappels Arbeit weiter ausbauen und sieht sein Team von der Qualität absolut gerüstet für eine gute neue Saison: „Nach Platz drei werde ich jetzt sicher nicht Platz acht im gesicherten Mittelfeld als Saisonziel ausrufen. Wir bleiben aber trotzdem realistisch. Bei der Titelvergabe führt für mich an Betzdorf kein Weg vorbei. Dahinter wird es eine erweiterte Spitzengruppe geben, in der wir dabei sein wollen.“ Die ersten Eindrücke des neuen Trainers sind durchweg positiv: „Die Jungs passen alle zum Verein und seiner Philosophie, sind gradlinig und mit 100 Prozent Einsatz dabei."

Derbys an der Tagesordnung

Schäfer freut sich nicht nur auf die intensiven Duelle mit seinen Ex-Vereinen Berod-Wahlrod, Malberg und Westerburg, sondern auch auf packende Derbys, die in der Bezirksliga Ost an der Tagesordnung sind. Wenn man mit dem SG-Trainer spricht, spürt man geradezu die Energie und die Vorfreude, wieder zurück zu sein. „Der Kreis schließt sich“, betont Schäfer. Schafft er es, diese Leidenschaft auch seinem neuen Team zu vermitteln, könnte am Ende der Saison über Hundsangen, Steinefrenz und Weroth auch sportlich die Sonne scheinen.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth

Zugänge: Luca Heller (FC Dorndorf), Lorenz Vincent Marquardt (FC Niederroßbach), Niklas Löw, Quentin Quirmbach, Nils Bendel, Sven Melbaum (alle eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Simon Schwickert (TuS Montabaur), Gabriel Leber (FC Steinbach), Daniel Hannappel (Laufbahn beendet).

Kader, Tor: Patrick Weimer, Johannes Lenz, Sven Melbaum.

Abwehr: Kevin Hanke, Max Gloning, Jannik Faßbender, Timo Dietz, Lorenz Marquardt, Julian Hannappel, Quentin Quirmbach, Marvin Hölzenbein.

Mittelfeld: Tim Weimer, Lukas Faulhaber, Nils Bendel, Masaya Omotezako, Stephan Bruch, Fabian Steinebach, Marc Henkes, Luca Heinz, Luca Heller, Jannis Lange, Marc Tautz.

Angriff: Elias Marschall, Luca Matthey, Niklas Löw, Robin Stahlhofen, Colin Assmann.

Trainer: Thomas Schäfer, Maximilian Reitz (Co-Trainer), Philip Kraft (Torwarttrainer).

Saisonziel: Vorne mitspielen.

Favorit: SG 06 Betzdorf.