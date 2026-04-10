Platzt gegen Höhr der Knoten? Für Schlusslicht SG Ahrbach tickt die Dreier-Uhr Marco Rosbach 10.04.2026, 09:26 Uhr

i Lennart Reimers (links) traf in der Hinrunde bei Höhr-Grenzhausens 8:0-Kantersieg gegen die SG Ahrbach (rechts Marvin Butzbach) doppelt. Andreas Hergenhahn

In der Hinrunde feierten die SF Höhr-Grenzhausen ein Torfestival gegen die SG Ahrbach, die vor dem 24. Spieltag noch immer ohne Sieg ist und mit nur drei Punkten am Tabellenende steht. Dennoch warnt SF-Coach Almir Ademi vor dem Gegner.

Dass die Tage der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in der Bezirksliga Ost gezählt sind, ist schon seit Wochen abzusehen. Mit drei Punkten und weiterhin ohne Sieg steht die Mannschaft von Trainer Thomas Remark abgeschlagen am Tabellenende. Zu verlieren haben die Ahrbacher nichts mehr – die jeweiligen Gegner schon.







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