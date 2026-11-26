Aufgrund der Witterung war (und ist) der Kunstrasenplatz in Ransbach-Baumbach gesperrt. Dass das Spiel gegen Westerburg am Sonntag stattfindet, glaubt der Trainer des Aufsteigers nicht. An eine verfrühte Winterpause schon eher.
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„Wichtig ist die Sicherheit der Jungs, jedes einzelnen Spielers“, stellt Murat Sayim, Trainer des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, am frühen Mittwochnachmittag klar. Sayim und seine Bezirksliga-Mannschaft befinden sich gerade in der Vorbereitung auf das Heimspiel, das erste Rückrundenspiel, gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – oder eben nicht.