Murat Sayim glaubt an Absage Für Ransbach-Baumbachs Trainer geht die Sicherheit vor Moritz Hannappel 26.11.2026, 11:00 Uhr

i „Wichtig ist die Sicherheit der Jungs, jedes einzelnen Spielers“, stellt Murat Sayim, Trainer des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, am frühen Mittwochnachmittag klar. Vor dem geplanten Heimspiel gegen die SG Westerburg konnte der Aufsteiger nicht auf dem Kunstrasen trainieren, da die Gemeinde den Platz sperrte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Aufgrund der Witterung war (und ist) der Kunstrasenplatz in Ransbach-Baumbach gesperrt. Dass das Spiel gegen Westerburg am Sonntag stattfindet, glaubt der Trainer des Aufsteigers nicht. An eine verfrühte Winterpause schon eher.

„Wichtig ist die Sicherheit der Jungs, jedes einzelnen Spielers“, stellt Murat Sayim, Trainer des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, am frühen Mittwochnachmittag klar. Sayim und seine Bezirksliga-Mannschaft befinden sich gerade in der Vorbereitung auf das Heimspiel, das erste Rückrundenspiel, gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – oder eben nicht.







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