Montabaur empfängt Malberg Für Markus Kluger passt nur die Terminierung nicht Moritz Hannappel 21.05.2026, 16:00 Uhr

i Markus Kluger hofft auf einen erfolgreichen Heimabschluss der Spielzeit. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Montabaurs Trainer hätte gerne den Finaltag der Amateure genossen. Aufgrund des letzten Bezirksliga-Spieltages am Samstag kann er aber wohl noch nicht mal das Rheinlandpokalfinale in Gänze schauen. Seine Mannschaft erhält dagegen nur Lob.

Der TuS Montabaur spielt eine entscheidende Rolle am finalen Spieltag der Bezirksliga Ost. Am Samstag, 17.30 Uhr, empfangen die Schusterstädter die SG Malberg und kann so entscheidenden in den Meisterkampf eingreifen. Auf dem ersten Blick geht es dem TuS dabei noch um etwas, denn im besten Fall sichern sie sich ihren fünften Platz im Fernduell mit der SG Hundsangen (spielt bei der bereits abgestiegenen SG aus St.







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