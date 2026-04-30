Heimspiel gegen Hundsangen Für Kosova Montabaur wird der Druck immer größer Jona Heck 30.04.2026, 20:56 Uhr

i Izet Rexhepi (in Weiß) fehlt seinem FC Kosova Montabaur im Heimspiel gegen Marvin Hölzenbein (in Rot) und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Bezirksliga Ost kämpft der FC Kosova Montabaur um den Klassenverbleib. Die Spiele werden weniger, der Druck immer größer. Die Personalprobleme ziehen sich aber auch bei den Gästen aus Hundsangen durch die Saison.

Für den FC Kosova Montabaur geht es im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth um nichts anderes als drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Zwei Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Talat Begen aktuell auf den ersten Abstiegsplatz, St.







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