Klar, an der eigenen Kirmes zählt nur ein Sieg – auch für die SG Hundsangen, die am Freitagabend den zweiten Spieltag gegen Burgschwalbach eröffnet. Am Samstag sind zwei Teams dann auf Wiedergutmachung aus, ehe am Sonntag zwei Derby anstehen.

Wie in der vergangenen Woche eröffnet die SG Hundsangen den Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost. War die Schäfer-Elf in der vergangenen Woche noch zu Gast auf einer fremden Kirmes, spielen sie nun an der eigenen.

SG Hundsangen-Steinefrenz-Weroth – TuS Burgschwalbach (Fr., 20 Uhr). Auf Derbys im klassischen Sinne muss die TuS Burgschwalbach als einziger Vertreter des Fußball-Kreises Rhein-Lahn ohnehin verzichten. Am Freitagabend steht aber für die Rot-Schwarzen vom Märchenwald die Auswärtspartie an, zu der die kürzeste Strecke zurückzulegen ist. Rund 25 Kilometer sind’s vom Stellweg zum Hundsangener Buch. Dass die TuS ihre Visitenkarte als erster Spitzenreiter zur Hundsänger Kirmes abgibt, wissen alle im Burgschwalbacher Lager entsprechend einzuordnen.

Beim 6:1-Heimsieg gegen den FC Kosova Montabaur profitierten die Kicker von der unteren Aar maßgeblich von der jahreszeitlich bedingten personellen Misere des Gegners. „Ich will unsere Leistung wahrlich nicht schmälern, aber bei denen fehlte gefühlt die halbe Stammformation, weil die Jungs in ihrer Heimat ausgedehnte Urlaube machen“, ordnet Trainer Timo Wimmer den Kantersieg entsprechend ein. Die drei Punkte stuft er dennoch als wertvoll ein, denn den FC Kosova sieht Wimmer auf Strecke als Mannschaft, „die sich in unseren Sphären bewegen und um den Klassenverbleib kämpfen wird“.

„Es zählen drei Punkte, daran muss ich mich und auch die Mannschaft messen lassen.“

Thomas Schäfer, Trainer der SG Hundsangen

Dennoch würde man den Gastgebern gerne ins Kirmesbier spucken. Das wollen Trainer Thomas Schäfer und seine Mannschaft aber natürlich verhindern. „Geiles Wetter, geiler Platz, der Tabellenführer kommt und es ist Kirmes: Es gibt keine Ausreden, nur die drei Punkte zählen“, stellt der neue Trainer klar. Das wäre gleichbedeutend mit dem ersten „Dreier“ der neuen Runde. Den ersten verpassten sie beim 1:1 in Hachenburg vor genau sieben Tagen. „Wir müssen spielen wie in der ersten Halbzeit in Hachenburg“, sah Schäfer bei Weitem nicht nur Schlechtes. Er erinnert sich an fünf „glasklare Chancen“ und einen dominanten Auftritt. „Müschenbach hatte an dem Tag aber auch einen sehr guten Torwart, das muss man dann auch so anerkennen.“ Es fehlte aber auch die letzte Konsequenz. In Durchgang zwei sei seine Elf dann aber von der eigenen Linie abgerückt. „Wir haben uns zu sehr auf deren Spiel eingelassen. Das darf so nicht passieren, wir müssen unseren Stiefel durchdrücken“, beschreibt es der ehemalige Stürmer.

Im Gegensatz zur vergangenen Woche ist der 44-Jährige mit der Trainingswoche nicht zufrieden gewesen. „Das Abschlusstraining hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, dass mich meine Jungs überraschen“, nimmt er seine Spieler, aber auch sich selbst in die Pflicht: „Es zählen drei Punkte, daran muss ich mich und auch die Mannschaft messen lassen.“ In Luca Heller und Lukas Faulhaber fallen zwei weitere Spieler aus. Wie es in Hundsangen traditionell dazu gehört, sind auch zwei „Kirmesburschen“ nicht am Freitagabend auf dem Feld dabei. Robin Stahlhofen hat sich dagegen wieder fit gemeldet. „Klar würde ich mir wünschen, dass wir mal alle zusammen haben. Aber wie gesagt: es gibt keine Ausreden. Ich vertraue meinen Jungs, wir haben genügend Möglichkeiten“, so Schäfer, der mit einem hörbaren Grinsen anfügt: „Und dann hoffe ich, dass wir die Nachspielzeit im Kirmeszelt auch noch gewinnen.“

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (Sa., 16 Uhr). Konträre Gefühlswelten bei den beiden Rheinlandligaabsteigern. Während die SG Malberg im Lokalduell bei der SG 06 Betzdorf nach langer Unterzahl – Torwart Nick Hammel sah die Rote Karte (27.) – den Kürzeren zog, setzten sich die Westerburger im Derby gegen den FC Borussia Niederroßbach souverän mit 5:1 durch. „Betzdorf müssen wir abhaken, das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, stellt Florian Hammel heraus. „Zu wenig Durchschlagskraft nach vorne“, „zu einfache Gegentore hinten“ seien die Faktoren für die Niederlage gewesen. Die lange Unterzahl tat dabei sicherlich ihr Übriges.

i Nach der Roten Karte gegen seinen kleinen Bruder Nick Hammel wird Malbergs Trainer Florian Hammel auch gegen die SG Westerburg wieder die Fußballschuhe anziehen müssen. Wie hier, vor seiner Einwechslung im Derby auf dem Betzdorfer Bühl. Manfred Böhmer

„Nun starten wir aber wieder mit elf Mann“, kann Trainer Hammel immerhin schon mal bestätigen, dass er – wie nach der Roten Karte gegen Bruder Nick – im Tor stehen wird. „Ich freue mich drauf, Nick hat auch nur ein Spiel bekommen, von daher wird es auch erst mal nur eins sein“, sagt Hammel, der vor sich eventuell zum Basteln gezwungen ist. „Wir haben einige angeschlagene Spieler und müssen schauen, wer fit wird“, sagt der 35-Jährige und ergänzt: „Dann müssen die nächsten eben in die Bresche springen. Wir haben einen großen Kader, von daher kann ich auch rotieren.“ Der spielende Torwart erwartet ein ähnliches Spiel wie in der Rückrunde der Vorsaison. Beim 1:1 in Westerburg Mitte Mai war Christian Hartmann schon knapp fünf Monate Trainer des Mitabsteigers. „Wir kennen sie und werden uns einen Matchplan überlegen. Wir wollen unser erstes Heimspiel gewinnen“, sagt Hammel.

„Aus Rheinlandligazeiten weiß man, dass sie immer sehr heimstark sind, es ist unangenehm, dort zu spielen.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg, über den kommenden Gegner SG Malberg.

Den Matchplan hat Hartmann bei den Gästen auch schon im Kopf, denn auch er und seine Mannschaft kennen die Kontrahenten. „Aus Rheinlandligazeiten weiß man, dass sie immer sehr heimstark sind, es ist unangenehm, dort zu spielen“, so der Trainer, der seine Elf auf die „typischen Malberger Komponenten“ einstellen wird. „Es wird auf Physis, Wille und auch mal zweite Bälle ankommen. Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein“, sagt der langjährige Westerburger Kapitän.

Malbergs Auftaktniederlage will er keiner großen Bedeutung beimessen. „In Betzdorf und dann lange Unterzahl, da kann man verlieren. Ich sehe sie trotzdem mit den Betzdorfern noch ganz oben. Sie sind auf Wiedergutmachung aus und werden brennen.“ Die Westerburger selbst kommen dagegen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, das merkt auch Hartmann. „Die Jungs haben das überragend gemacht und das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben sie früh gestört und im Umschaltspiel geradlinig und zielstrebig gespielt.“ Nun warte aber ein ganz andere Spiel auf seine Spieler. Bis auf den urlaubenden Anton Ebers kann Hartmann auf den Kader der Vorwoche vertrauen.

i EIne hohe Hürde stellte der FC Borussia Niederroßbach (in Orange) am vergangenen Wochenende nicht dar für die SG Westerburg (vorne Niklas Henry). Gegen Malberg dürften sie höher springen müssen. Andreas Hergenhahn

SF Höhr-Grenzhausen – SG St. Katharinen/Vettelschoß (Sa., 17.30 Uhr). „Verdauen – verarbeiten – verstehen, wie unnötig die Niederlagen waren“, berichtet Almir Ademi, Trainer der Höhrer, was in dieser Woche auf der Agenda stand. „Auch Tage danach sehen wir die Auftaktniederlage noch als unnötig und vermeidbar. Ein maximal unnötiger Auftakt mit den Niederlagen im Pokal und Herschbach. Du schießt jeweils drei Tore auswärts – und es langt immer noch nicht“, so Ademi. Man habe in der Trainingswoche die Dinge klar angesprochen und aufgearbeitet. „Nun ist die Marschroute klar gegeben“, will Ademi die Kehrtwende.

Gegner St. Katharinen schätzt er als „spielstarken Aufsteiger“ ein, es gelte im Heimspielauftakt aber, dass letzte Wochenende wiedergutzumachen. Dabei kann er auch auf einige Rückkehrer im Kader bauen. „Urlaube sind beendet, und es sind auch wieder zuletzt angeschlagene und erkältete Spieler dabei“, so Ademi vor dem zweiten Spiel in Folge gegen einen Aufsteiger.

Die Liga-Rückkehrer aus Sankt Katharinen und Vettelschoß verloren das erste Spiel auf kuriose Art und Weise. Hrvoje Vincek, Keeper des ersten Gegners SG Lautzert, verwandelte drei Elfmeter binnen 31 Minute (wir berichteten). SG-Trainer Christoph Binot sah aber auch Gutes: „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen einen guten Gegner Torchance herausspielen und Tore schießen können.“ Am Samstag gelte es nun, „in der Defensive schlauer zu agieren und vor allem Fouls im Strafraum zu vermeiden“, so der Trainer. Dass der Gegner auf Wiedergutmachung aus ist, dafür muss auch Binot kein Prophet sein. „Wir wollen ihnen einen Heimsieg vermiesen und gegen die starke Offensive dagegenhalten“, erklärt der SG-Trainer.

FC Borussia Niederroßbach – SV Windhagen (Sa., 18 Uhr). Ja, im Derby bei der SG Westerburg haben „einige Säulen“, wie sie Niederroßbachs Coach Metin Kilic nennt, gefehlt. Der in Elz lebende Trainer relativiert aber schnell: „Wenn du vier von fünf Gegentore per Standards bekommst, hat das nichts mit fehlenden Spielern zu tun.“ Die Niederlage sei bitter gewesen, aber abgehakt – das versichert Kilic. Umso besser ist es, dass es sofort weiter geht und Wiedergutmachung betrieben werden kann. „Wir müssen unsere Leistung abliefern und Spaß haben – dann kommen wir auch schnell wieder in die Spur.“

Mit dem Gegner habe sich der Borussia-Trainer weniger beschäftigt, den Startsieg aber sehr wohl zur Kenntnis genommen. „Sie werden mit breiter Brust hierherfahren. Wir schauen aber auf uns und wollen diese Niederlage vergessen machen.“ Dazu kann Kilic höchstwahrscheinlich wieder auf Kapitän Lukas Blech und den spielenden Co-Trainer Alexander Haller bauen. „Die haben wieder mitgewirkt, das sieht gut aus. Auch Veysel (Altuntas, Anm. d. Red.) kam in Westerburg rein, da sieht es auch ordentlich aus.“

„Wir werden Niederroßbach nicht unterschätzen und brauchen eine sehr gute Leistung, um etwas mitzunehmen.“

Windhagens Co-Trainer Christian Fuchs

Auch wenn der Sieg gegen Asbach zeigt, dass der Aufsteiger mithalten kann, „wenn wir eine gute Leistung abrufen“, so Co-Trainer Christian Fuchs, sei „in vielen Bereichen noch Luft nach oben“. Die Vorgaben seien beim Auftaktsieg „nicht durchgehend“ optimal umgesetzt worden. Auch „die Entscheidungsqualität“ sei in vielen Situationen „schlecht“ gewesen. Den aktuellen Stand – mit Aufstiegsrunde und Urlaubszeit – wisse man in Windhagen aber einzuschätzen. Den kommenden Gegner schätzt Fuchs deutlich stärker ein, als es das Ergebnis aus dem ersten Spiel aussagt. „Wir werden Niederroßbach nicht unterschätzen und brauchen eine sehr gute Leistung, um etwas mitzunehmen.“

Verstecken wollen sich die Gäste aber keinesfalls. „Wir werden selbstbewusst versuchen, unser Spiel zu spielen und unsere Stärken auf den Platz zu bringen.“ Dabei fehlen weiterhin noch einige Urlauber sowie verletzte Spieler. „Wir werden aber eine gute Truppe auf dem Platz haben“, so Fuchs.

TuS Asbach – SG Herschbach/Girkenroth/Salz (So., 15 Uhr). „Wir müssen uns im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich steigern“, fordert TuS-Trainer Simone Floris, fügt aber gleich hinzu: „Ich bin überzeugt, dass wir das auch tun werden.“ Nach der Auftaktniederlage gegen den Aufsteiger aus der Nachbarschaft sei seine Elf gegen den Aufsteiger aus dem Westerwald auf Wiedergutmachung aus. „Das hat man die ganze Woche im Training gemerkt“, beschreibt es Floris. Das sei auch der Unterschied zur Vorwoche. „Hingabe und Tempo sind diese Woche spürbar höher als noch vor dem letzten Spieltag. Wenn wir diese Intensität auf den Platz bringen, stehen die Chancen gut, dass die drei Punkte in Asbach bleiben.“

i Dongyeon Yoo (in Schwarz) und die Aufsteiger des SV Windhagen behaupteten sich im Lokaduell am erste Spieltag gegen den TuS Asbach (in Rot von links: Daniel Buballa und Dirk Christiansen). Für den SVW geht es nun nach Niederroßbach, der TuS bekommt es mit dem nächsten Aufsteiger, der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, zu tun. Heinz-Werner Lamberz

„Mit einem Sieg zu starten ist immer gut, für einen Aufsteiger noch besser“, weiß Dirk Hannappel, der erfahrene Trainer der SG. Der Auftritt seiner Elf hat ihn imponiert: „Besonders beeindruckt hat mich, dass wir zweimal nach Rückstand zurückgekommen sind.“ Lernen müsse seine Elf, „nicht so schüchtern aufzutreten“, wie noch in weiten Teilen gegen Höhr. „Wir wollten keine Fehler machen, aber wie das so ist: Willst du sie nicht machen, machst du sie“, sagt Hannappel, der sah, wie seine Mannschaft den Gegner in der Anfangsphase und zum Schluss zu Toren einlud. „Dazwischen 60 Minuten aber gar nicht. Da waren wir mutig am Mann dran und haben nicht versucht, defensiv in Überzahl zu bleiben und den Gegner in irgendwelche Räume zu lenken.“

Die emotionale und mutige Art und Weise des eigenen Spiels solle sich nun auch in Asbach wiederfinden. „Nur von der ersten Minute an. Da ist es auch Jacke wie Hose, ob man zu Hause oder auswärts spielt.“ Dabei sei es wichtig – und das zeigte das erste Spiel – auch in „einer deutlich stärkeren Klasse an sich selbst zu glauben“.

SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth – SG 06 Betzdorf (So., 15 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Im Derby fehlte den Ahrbacher ein wenig das Glück - sagt zumindest Trainer Zvonko Juranovic. Man habe kämpferisch gut dagegengehalten und auch genügend Chancen gehabt. „Am Ende hat vielleicht das Team gewonnen, das mehr für das Spiel getan hat“, so der ehemalige Defensivspieler. „Betzdorf ist die vielleicht beste Mannschaft der Liga – und das müssen sie Woche für Woche unter Beweis stellen“, sieht Juranovic den Druck bei den Gästen. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir jeden schlagen“, macht er seinen Mannen Mut. Markus Rausch und Marvin Krebs sind noch leicht angeschlagen, aber auf einem guten Weg.

„Der Auftakt ist geschafft, wir müssen aber entsprechend nachlegen, sonst ist der Sieg gegen Malberg nicht mehr viel Wert.“

Enis Caglayan, Trainer der SG 06 Betzdorf

„Der Auftakt ist geschafft, wir müssen aber entsprechend nachlegen, sonst ist der Sieg gegen Malberg nicht mehr viel Wert“, will Enis Caglayan, Trainer der SG 06, nach dem erfolgreichen Auftakt die Zügel nicht schleifen lassen. „Wir müssen gegen Ahrbach alles reinschmeißen, um auch dort mit der vollen Punktzahl nach Hause zu fahren.“ Caglayan erinnert sich an den letzten Auswärtsauftritt in Ruppach-Goldhausen, als man die erste Halbzeit dominierte, dann aber Ahrbach die bessere Mannschaft in Halbzeit zwei war. „Da haben wir ordentlich gelitten und gesehen, zu was Ahrbach in der Lage ist. Wir sind also gewarnt“, so der Betzdorfer Trainer, dem die „mannschaftliche Geschlossenheit“ des Gegners imponiert.

Hinter dem Einsatz von Hikmet Aydin steht ein Fragzeichen. „Er hat sich schon gegen Malberg mit einer leichten Knöchelverletzung durchgeschleppt. Besser geworden ist es dadurch nicht“, sagt sein Trainer, der auf jeden Fall auf Robin Moosakhani (Urlaub) verzichten muss. „Das tut unserem Spiel weh, der ist natürlich eine offensive Waffe, aber nun haben andere Spieler ihre Chance.“ Unter anderem Paul Milosevic kehrt wieder in den Kader zurück. „Wenn wir das Spiel so angehen, wie das Heimspiel gegen Malberg, dann werden wir erfolgreich sein“, glaubt Caglayan.

FC Kosova Montabaur – TuS Montabaur (So., 15 Uhr, in Horressen, Sportplatz an der Waldschule). Beim Aufsteiger hat sich die angespannte Personallage noch nicht wieder entspannt. „Wir sind einfach zu wenige Leute. Es wird genauso schwer wie in den Vorwochen“, so Kosovas Trainer Mladen Kulis vor dem Derby. Erst nach dem Lokalduell seien einige Urlaubsrückkehrer wieder dabei. Doch „ein Derby ist ein Derby“, will Kulis nicht schon im Vorfeld die Punkte verschenken. Man wolle nicht jammern und stattdessen „90 Minuten alles geben“. „Mit dem Auftritt gegen Ahrbach war ich sehr zufrieden“, sagt Markus Kluger, Trainer des TuS, die mit einem 2:1-Derbysieg ins nächste Lokalduell gehen. „Mit drei Punkten zu starten, obwohl acht Jungs aufgrund von Urlaub gefehlt haben, ist okay.“ Er will aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es ein „schwächeres Spiel“ von seiner Mannschaft war. Das war aber auch dem geschuldet, dass viele Spieler auf fremden Positionen eingesetzt werden mussten. „Haarsträubende Abspielfehler im Spielaufbau“ gelte es im Derby abzustellen. Beim „spielstarken“ FC Kosova, der „in Kapitän Bardhaj eine tolle ’Sechs’ hat“, hebt er vor allem die „überragenden Einzelkönner“ Altrim Pajaziti und Ilir Malici hervor. Auch ein weiterer Faktor sei im Kosova-Spiel speziell. „Ich hoffe, meine junge Truppe lässt sich nicht von der guten Stimmung, die die kosovarischen Fans bei Heimspielen machen, zu sehr beeindrucken“, beschreibt Kluger. Im Gegensatz zur letzten Woche sei der Kader breiter aufgestellt. „Wir freuen uns auf ein heißes Derby“, stellt der TuS-Trainer klar.

i Von einem Derby zum nächsten. Der TuS Montabaur um Neuzugang Simon Schwickert (Mite in der roten Hose) gastieren an der Waldschule in Horressen beim FC Kosova Montabaur. Die SG Ahrbach (rechts in Weiß mit Dominik Laux) müssen gegen Liga-Favorit SG 06 Betzdorf ordentlich dagegenhalten. Andreas Hergenhahn

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – SG Müschenbach/Hachenburg (So., 15 Uhr, in Berod bei Hachenburg). „Wir haben in der Vorbereitung viel Neues versucht, dementsprechend läuft noch lange nicht alles rund“, findet Justin Keeler, Spielertrainer der SG Lautzert. Positiv am ersten Spieltag war – neben den drei Punkten –, dass wir viele Chancen kreiert haben“. Daraus entstanden auch mit die drei Elfmeter, die allesamt Torwart Hrvoje Vincek eiskalt verwertete (wir berichteten ausführlich). „Negativ war, dass wir für Nachlässigkeiten direkt zweimal die Quittung bekommen haben“, findet Keeler. Er und seine Elf haben „einfach Bock“ auf das Derby. Es sei schön, dass es solche Duelle und Rivalitäten noch gibt. „Insofern erwarte ich wieder mal ein heißes Duell. Müschenbach ist eine Mannschaft, die geschlossen immer wieder jeden Gegner ärgern kann.“ Für Keeler müsse man da nur auf letzte Woche schauen, als der kommende Gegner dem Mitfavoriten ein Remis abtrotzte. Personell gibt es noch Fragezeichen, die sich erst am Abschlusstraining auflösen werden. „Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte unbedingt hierbehalten“, zeigt sich der variabel einsetzbare Spielertrainer motiviert.

„Wir fahren dahin, um zu punkten. Die Jungs sind hoch motiviert.“

Ingo Neuhaus, Trainer der SG Müschenbach vor dem Derby bei der SG Lautzert.

„Die Kirmes haben alle überlebt“, stellt Ingo Neuhaus, Trainer der Gäste, gleich vorneweg klar, wollte aber viel lieber über die Leistung gegen Hundsangen sprechen: „Wir sind in der Lage, nicht nur kämpferisch mit der richtigen Einstellung an das Spiel zu gehen, sondern auch spielerische Dinge haben aufblitzen lassen.“ Dennoch weiß Neuhaus, dass seine Spielidee auch noch Geduld brauche. Neuhaus möchte mit seinen Spielern noch mehr „spielerische Lösungen“ finden und „auch das Spiel mal in die eigene Hand nehmen“. In Berod erwartete der Müschenbacher Trainer ein etwas anderes Spiel gegenüber der Vorwoche. „Hundsangen war sicher eine der spielerisch stärksten Teams der Liga. Berod hat auch gewisse Qualitäten darin, kommen aber auch viel über die kämpferische Schiene, mit viel Tempo über die Außen. Da gilt es, bestimmte Spieler zu zumachen.“ Ein besonderes Augenmerk sollen seine Defensivspieler da auf Neuzugang Dominik Soldo legen. „Er ist ein sehr starker Spieler, der Berod gut zu Gesicht steht“, so Neuhaus, der festhält: „Wir fahren dahin, um zu punkten. Die Jungs sind hoch motiviert.“

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Thomas Schäfer (SG Hundsangen)

Hundsangen - B’schwalbach 2:1 / SG Malberg - SG Westerburg 1:1 / Höhr-Grenz. - SG St. Katharinen 3:1 / Niederroßbach - SV Windhagen 2:1 / TuS Asbach - SG Herschbach 3:2 / SG Ahrbach - SG 06 Betzdorf 1:2 / Kos. Montabaur - TuS Montabaur 1:1 / SG Lautzert - SG Müschenbach 2:0 („davon einmal Vincek per Elfmeter“ – O-Ton Thomas Schäfer).