Thomas Kriebel erlöst den TuS Für Höhr-Grenzhausen bleibt’s gegen Asbach wie verhext Helmut Rosbach 05.09.2026, 12:08 Uhr

i Die Szene des Abends: Thomas Kriebel trifft für den TuS Asbach und entscheidet so das Spiel bei den weiterhin sieglosen SF Höhr-Grenzhausen. Andreas Hergenhahn

Auf den erhofften Befreiungsschlag müssen die SF Höhr-Grenzhausen weiterhin warten. Gegen den bis dahin punktgleichen TuS Asbach machte ein einziger Schuss den Unterschied. Doch der saß, während auf der Gegenseite die Bemühungen verpufften.

Mit den SF Höhr-Grenzhausen und dem TuS Asbach trafen im Freitagabendspiel der Bezirksliga Ost zwei bislang punktgleiche Teams aufeinander. Bei strömendem Regen und immerhin knapp 100 Zuschauern nahmen die Gäste durch ein 0:1 (0:0) die drei Punkte mit und bejubelten ihren ersten Sieg in der noch jungen Saison, auf den die Sportfreunde weiter warten.







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