Neuer Trainer will wieder hoch Für Dirk Hannappel ist Wissen kein Bezirksliga-Team Jens Kötting 04.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Mannschaft des VfB Wissen 2026/27, hinten von links: Til Cordes, Steven Winzenburg, Felix Arndt, Jannik Krämer, Leandro Fünfsinn, Tom Zehler, Jerome Neuhoff; Mitte von links: Dirk Hannappel (Trainer), Julian Wienold (Co-Trainer), Tom Pirsljin, Lukas Becher, Paul Christian, Marius Wagner, Philipp Weber, Frank Schmidt-Rapuano (Betreuer), Daniel Rödder (Betreuer); vorne von links: Armando Grau, Jakov Jancek, Marvin Scherreiks, Dennis Schumacher, Sascha Kill (Torwart-Trainer), Lukas Litschel, Jan Luca Lutz, Mustafa Tuysuz. Es fehlen: Tim Leidig, Hüseyin Samurkas, Maurice Michel. Max Jäger

Auch wenn sich der Verein noch etwas vorsichtiger gibt, für den neuen Trainer des VfB gibt es nur eine Mission: den direkten Wiederaufstieg. Dafür sollen Mannschaft und auch der Trainer eine schwierige Vorsaison schnell aus den Köpfen streichen.

Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga geht der VfB Wissen mit ambitionierten Zielen in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost. Konnte man sich in der Saison 2024/25 noch in einer Dreier-Relegationsrunde im letzten Spiel zu Hause gegen Mosella Schweich mit einem Sieg den Klassenverbleib sichern, zeichnete sich in der abgelaufenen Saison bereits frühzeitig ab, dass der VfB am Ende der Saison nicht über dem Strich stehen würde.







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