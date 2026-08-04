Auch wenn sich der Verein noch etwas vorsichtiger gibt, für den neuen Trainer des VfB gibt es nur eine Mission: den direkten Wiederaufstieg. Dafür sollen Mannschaft und auch der Trainer eine schwierige Vorsaison schnell aus den Köpfen streichen.
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Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga geht der VfB Wissen mit ambitionierten Zielen in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost. Konnte man sich in der Saison 2024/25 noch in einer Dreier-Relegationsrunde im letzten Spiel zu Hause gegen Mosella Schweich mit einem Sieg den Klassenverbleib sichern, zeichnete sich in der abgelaufenen Saison bereits frühzeitig ab, dass der VfB am Ende der Saison nicht über dem Strich stehen würde.