Für Betzdorfs Erfolgs-Trainerduo ist im Sommer Schluss

Nach dem Tabellendritten aus Asbach muss auch der Tabellenführer und Wintermeister SG 06 Betzdorf auf dem Trainermarkt aktiv werden und für das erfolgreiche Trainerduo die Nachfolge ab Sommer regeln. Warum es nach der Spielzeit zur Trennung kommt.
Lesezeit 5 Minuten
Nächste überraschende Trainer-Entwicklung in der Fußball-Bezirksliga Ost: Neben dem TuS Asbach, bei dem Trainer Simone Floris im Sommer nach vier Jahren eine neue Herausforderung antreten möchte, wird sich auch Tabellenführer und Wintermeister SG 06 Betzdorf einen neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie suchen müssen.