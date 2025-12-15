Gründe sind unterschiedlich Für Betzdorfs Erfolgs-Trainerduo ist im Sommer Schluss Moritz Hannappel 15.12.2025, 17:22 Uhr

i Mit voller Kraft in die letzten sechs Monate: Philipp Euteneuer (hinten) und Enis Caglayan (vorne) haben beide überraschend und aus unterschiedlichen Gründen ihren Ausstieg als Trainer der SG 06 Betzdorf im Sommer angekündigt. Der Abschied soll mit der Meisterschaft gekrönt werden. Andreas Hüsch/SG 06 Betzdorf

Nach dem Tabellendritten aus Asbach muss auch der Tabellenführer und Wintermeister SG 06 Betzdorf auf dem Trainermarkt aktiv werden und für das erfolgreiche Trainerduo die Nachfolge ab Sommer regeln. Warum es nach der Spielzeit zur Trennung kommt.

Nächste überraschende Trainer-Entwicklung in der Fußball-Bezirksliga Ost: Neben dem TuS Asbach, bei dem Trainer Simone Floris im Sommer nach vier Jahren eine neue Herausforderung antreten möchte, wird sich auch Tabellenführer und Wintermeister SG 06 Betzdorf einen neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie suchen müssen.







