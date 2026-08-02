Die Freude auf die Partien sind bei der SG Guckheim/Kölbingen mindestens genauso groß wie der Respekt gegenüber der Bezirksliga Ost. Für den Aufsteiger zählt in der kommenden Spielzeit nur der Klassenverbleib.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Guckheim/Kölbingen geht in der Fußballsaison 2026/2027 in der Bezirksliga Ost an den Start. In der Kreisliga A3 musste die Mannschaft von Trainer Thomas Benner zwar der SG Horressen die Meisterschaft und den direkten Aufstieg überlassen, über die Aufstiegsrunde setzte sich die SG aber dann gemeinsam mit der SG Rennerod durch und durfte den Aufstieg zwei Wochen nach Ende der regulären Saison dennoch feiern.