Vorfreude auf starke Gegner Für Aufsteiger Guckheim zählt nur der Klassenverbleib Jona Heck 02.08.2026, 05:45 Uhr

i Die Mannschaft der SG Guckheim/Kölbingen 2026/27, hinten von links: Mourice Hammans, Maurice Rusteberg, Robin Krick, Matthias Nilges, Etienne Heintze, Paul Schumann, Pierre Memel, Mika Sturm; Mitte von links: Thomas Benner (Trainer), Tim Schmuck, Patrick Gräf, Samuel Westhöfer, Jakob Becker, Luca Goldhausen, Jannik Plag, Fathi Abdo (Torwart-Trainer), Niklas Schönberger (Betreuer); vorne von links: David Reynolds, Nico Lauf, Fabio Benito, Fabien Rüth, Malon Schütze, Maurice Memel, Yannick Schäfer, Jonas Hannappel (Co-Trainer). Es fehlen: Fabien Rusteberg, Alexander Kolb, Noah Kunert, Leon Christl. Horst Wengenroth

Die Freude auf die Partien sind bei der SG Guckheim/Kölbingen mindestens genauso groß wie der Respekt gegenüber der Bezirksliga Ost. Für den Aufsteiger zählt in der kommenden Spielzeit nur der Klassenverbleib.

Die SG Guckheim/Kölbingen geht in der Fußballsaison 2026/2027 in der Bezirksliga Ost an den Start. In der Kreisliga A3 musste die Mannschaft von Trainer Thomas Benner zwar der SG Horressen die Meisterschaft und den direkten Aufstieg überlassen, über die Aufstiegsrunde setzte sich die SG aber dann gemeinsam mit der SG Rennerod durch und durfte den Aufstieg zwei Wochen nach Ende der regulären Saison dennoch feiern.







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