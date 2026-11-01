Höhr verlangt Wissen alles ab Fünfsinn macht Unterschied gegen starke Sportfreunde Klaus Sackenheim 01.11.2026, 09:17 Uhr

i Als Niklas Hermann (rechts) für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen verkürzte, hatte Leandro Fünfsinn für den VfB Wissen bereits die Weichen auf Auswärtssieg gestellt. Andreas Hergenhahn

So hart wie für diese drei Punkte musste der VfB Wissen in der Saison nicht oft arbeiten. Mit den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen hatte der Tabellenführer einen Gegner vor der Brust, der bis in die Nachspielzeit leidenschaftlich dagegenhielt.

In einem packenden Spiel auf bestem Bezirksliga-Niveau unterlagen die Sportfreunde Höhr – Grenzhausen dem Überflieger VfB Wissen, der mit nunmehr 36 Punkten souverän die Tabelle der Ost-Staffel anführt, nur knapp mit 1:2 (0:1). VfB-Trainer Dirk Hannappel freute sich über den Sieg an alter Wirkungsstätte: „Höhr hat uns mit absoluter Leidenschaft alles abverlangt, am Ende haben wir aber ein temporeiches, sehr gutes Spiel nicht unverdient ...







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