So hart wie für diese drei Punkte musste der VfB Wissen in der Saison nicht oft arbeiten. Mit den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen hatte der Tabellenführer einen Gegner vor der Brust, der bis in die Nachspielzeit leidenschaftlich dagegenhielt.
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In einem packenden Spiel auf bestem Bezirksliga-Niveau unterlagen die Sportfreunde Höhr – Grenzhausen dem Überflieger VfB Wissen, der mit nunmehr 36 Punkten souverän die Tabelle der Ost-Staffel anführt, nur knapp mit 1:2 (0:1). VfB-Trainer Dirk Hannappel freute sich über den Sieg an alter Wirkungsstätte: „Höhr hat uns mit absoluter Leidenschaft alles abverlangt, am Ende haben wir aber ein temporeiches, sehr gutes Spiel nicht unverdient ...