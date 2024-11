Müschenbach schlägt Neitersen Fünf Tore als Reaktion auf „bodenlose erste Halbzeit“ René Weiss 07.11.2024, 13:49 Uhr

i In dieser Situation verteidigt Labinot Prenku (rechts) mit einer Rettungsaktion auf der Torlinie noch Neitersens Führung. In der zweiten Halbzeit brachen bei den Gästen alle Dämme. René Weiss

Mit einem spannenden Derby in Hachenburg ging am Mittwochabend der 13. Spieltag in der Bezirksliga Ost zu Ende. Doch diese Spannung sollte in Durchgang zwei plötzlich verloren gehen.

Verrückt, wie ein Fußballspiel kippen kann. Verrückt, wie sich eine in der ersten Halbzeit klar überlegene Mannschaft in diesem Fall nicht nur die Butter, sondern auch den restlichen Belag vom Brot nehmen lassen kann. Verrückt, wie ein Team, dessen Trainer die Leistung aus der ersten Halbzeit als „bodenlos“ bezeichnet, am Ende mit 5:1 gewinnt.

