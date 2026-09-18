Wie es ist, eine bisher ungeschlagene Mannschaft zu besiegen, durfte die SG Hundsangen vergangenes Wochenende beim Derbysieg in Westerburg erleben. Auch dem kommenden Gegner wollen sie ein Bein stellen. Die Gäste strotzen aber vor Selbstvertrauen.
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Zweimal durfte die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in den sechs Spielen der Fußball-Bezirksliga Ost über einen Sieg jubeln. Beide Male in der Fremde. Am Sonntag, 15 Uhr, soll auch am heimischen „Buch“ endlich ein Dreier folgen. „Ziel sind drei Punkte, das ist klar“, betont Trainer Maximilian Reitz.