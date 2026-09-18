Nach Derbysieg in Westerburg Fügt Hundsangen auch Berod-Wahlrod erste Niederlage zu? Moritz Hannappel 18.09.2026, 08:30 Uhr

i Die Einstellung an der Seitenlinie von Hundsangens Trainer Maximilian Reitz stimmte im Derby bei der SG Westerburg. Die Mentaltität seiner Spieler auf dem Platz hob der SG-Trainer auch lobend hervor. Dies müsse und wolle man auch im Heimspiel gegen die bisher ungeschlagene SG Berod-Wahlrod auf dem Platz bringen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Wie es ist, eine bisher ungeschlagene Mannschaft zu besiegen, durfte die SG Hundsangen vergangenes Wochenende beim Derbysieg in Westerburg erleben. Auch dem kommenden Gegner wollen sie ein Bein stellen. Die Gäste strotzen aber vor Selbstvertrauen.

Zweimal durfte die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in den sechs Spielen der Fußball-Bezirksliga Ost über einen Sieg jubeln. Beide Male in der Fremde. Am Sonntag, 15 Uhr, soll auch am heimischen „Buch“ endlich ein Dreier folgen. „Ziel sind drei Punkte, das ist klar“, betont Trainer Maximilian Reitz.







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