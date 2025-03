Früher Doppelschlag bringt Montabaur auf Kurs

Die Vorbereitung lief eher durchwachsen, doch als es zählte, war der TuS Montabaur zur Stelle. Durch zwei frühe Treffer stellten die Kreisstädter bereits in der ersten Viertelstunde die Weichen gegen den bisherigen Tabellennachbarn SG Wallmenroth.

Die erste Begegnung der Bezirksliga Ost nach der Winterpause war ein Spiel zweier Tabellennachbarn. Aufsteiger TuS Montabaur empfing die SG Wallmenroth/Scheuerfeld und setzte sich auf dem neuen Kunstrasen des Mons-Tabor-Stadions nach einer intensiv geführten Partie mit 3:0 (2:0) durch. Damit erhöhten die Kreisstädter ihr Punktekonto auf 26 und setzten sich fürs Erste von den Gästen aus dem Kreis Altenkirchen ab, die bei 23 Zählern bleiben.

„Wir haben kein Gegentor bekommen, obwohl gegen Ende bei allen die Kraft nachgelassen hat. Das war ein Auftakt nach Maß.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Montabaurs Trainer Markus Kluger, der die Vorbereitung im Vorfeld der ersten Partie des Jahres als „eher suboptimal“ bezeichnet hatte, war hinterher sehr erleichtert und ordnete das Ergebnis als hoch verdient ein. „Wir haben kein Gegentor bekommen, obwohl gegen Ende bei allen die Kraft nachgelassen hat. Das war ein Auftakt nach Maß“, stellte er zufrieden fest.

Wallmenroths Trainer Tarek Petri sprach von einer „verdienten Niederlage“, die allerdings etwas zu hoch ausgefallen sei. „Nach einer schlechten ersten Halbzeit hat sich mein Team gefangen, und wir fanden dann besser in die Partie. Leider haben wir zu früh abgeschaltet. Montabaur war einfach effektiver“, zog er ein realistisches Fazit.

Mntabaurs Doppelschlag bringt Wallmenroth aus dem Tritt

Die Gäste begannen mutig und hatten zunächst auch mehr Spielanteile. Wäre Abdullah Balcis Schuss auf Vorlage von Jan Grossert ins Tor der Montabaurer gegangen statt knapp daneben, hätte das wohl noch zusätzlich Auftrieb gegeben (7.). Doch so arbeitete sich der TuS mehr und mehr in die Partie hinein und belohnte sich selbst mit dem Führungstreffer. Louis Franz hatte sich auf dem rechten Flügel energisch durchgesetzt, und seine genaue Flanke erreichte den agilen Etienne Luca Groß, der nur den Fuß hinhalten musste, um aus kurzer Distanz zu vollenden (11.).

Nur vier Minuten später erreichte Silas Endlein mit einem weiten Eckball den aufgerückten Abwehrspieler Philipp Görg, dessen Kopfball über die gesamte Abwehr hinweg im Tor der Gäste landete (15.). Dieser Doppelschlag gab den Einheimischen Auftrieb – der TuS Montabaur nahm fortan das Heft in die Hand.

TuS-Kapitän Hoffmeyer macht alles klar

Das wollte Wallmenroths Trainer Petri so nicht hinnehmen und reagierte mit einem dreifachen Wechsel nach der Halbzeitpause. Nun begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, und die SG hatte einige Chancen. So strich Manuel Plaths Kopfball aus sieben Metern knapp am Tor vorbei (59.). Petris Team hatte fortan mehr Ballbesitz und erarbeitete sich weitere Tormöglichkeiten, die jedoch nichts einbrachten. Aber Montabaur blieb durch schnelle Konter stets gefährlich.

Einen dieser Vorstöße der Gastgeber aus der Schusterstadt hätte der eingewechselte Luka Fichtner veredeln können. Wallmenroths Keeper Tunahan Akim wehrte den Schuss des TuS-Jokers aber noch ab. Der anschließende Eckstoß schien schon von den Gästen geklärt worden zu sein, doch letztlich kam der Ball doch noch zu Montabaurs Kapitän Timo Hoffmeyer, der mit einem Schuss aus kurzer Entfernung zum entscheidenden 3:0 traf (89.).

TuS Montabaur – SG Wallmenroth 3:0 (2:0)

TuS Montabaur: Fasel – Franz, Hoffmeyer, Görg, Klein – Endlein (90. Griesche) – B. Schupp (90. Fichtner), Pfau – Lang, Lind (90. Denker), Groß (90. Bouchibti).

SG Wallmenroth/Scheuerfeld: Akin – Grossert (46. Vindice), Lück (74. Meyer), K. Fischbach, Cifci (46. Seyhan) – Plath – Favaretto (64. Petri), Vedder, Eisenkopf – Gertz, Balci (46. Mertens).

Schiedsrichter: Vincent Hardt (Altendiez).

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Etienne Luca Groß (11.), 2:0 Philipp Görg (15.), 3:0 Timo Hoffmeyer (89.).