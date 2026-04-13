Fußball-Bezirksliga Formstarke Wimmer-Elf trumpft souverän auf Thorsten Stötzer 13.04.2026, 08:53 Uhr

i Der aufgedrückte Innenverteidiger Nabil Hassoun (Mitte, rotes Trikot) erzielt hier per Kopfball das wichtige 1:1 für seine TuS Burgschwalbach. Thorsten Stötzer

Ein halbes Dutzend Tore gelangen der TuS Burgschwalbach beim glatten Heimsieg gegen den Rheinlandliga-Absteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Die Rot-Schwarzen bauten damit ihren Vorsprung zur Abstiegszone auf acht Zähler aus.

„Wir wollen nicht jammern über das Ergebnis“, sagte Trainer Timo Wimmer mit einiger Zurückhaltung nach dem souveränen 6:2 (4:1) seiner TuS Burgschwalbach über die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Sechs Gegentreffer kassieren die im vergangenen Sommer erst aus der Rheinlandliga in die Bezirksliga angestiegenen Westerwälder selten, räumte deren Trainer Christian Hartmann ein.







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