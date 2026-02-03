Zeichen für Kontinuität Florian Hammel verlängert als Trainer der SG Malberg Moritz Hannappel 03.02.2026, 12:19 Uhr

i Der Blick in eine gemeinsame Zukunft: Florian Hammel bleibt über den Sommer hinaus der Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Jürgen Augst/byJogi

Als Mammutaufgabe hat sein Trainerjob in Malberg in der Rheinlandliga angefangen. Auch wenn Florian Hammel den Abstieg nicht verhindern konnte, richtete sich der Blick schnell nach vorne. Die heuer positive Entwicklung soll nun gemeinsam weitergehen.

Mitte September des Jahres 2024 übernahm Florian Hammel als neuer Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen eine Mammutaufgabe. Mit null Punkten aus fünf Spielen und dazu 2:20 Tore standen die Malberger als einzige noch punktlose Mannschaft am Tabellenende der Rheinlandliga.







Artikel teilen

Artikel teilen