Als Mammutaufgabe hat sein Trainerjob in Malberg in der Rheinlandliga angefangen. Auch wenn Florian Hammel den Abstieg nicht verhindern konnte, richtete sich der Blick schnell nach vorne. Die heuer positive Entwicklung soll nun gemeinsam weitergehen.
Lesezeit 2 Minuten
Mitte September des Jahres 2024 übernahm Florian Hammel als neuer Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen eine Mammutaufgabe. Mit null Punkten aus fünf Spielen und dazu 2:20 Tore standen die Malberger als einzige noch punktlose Mannschaft am Tabellenende der Rheinlandliga.