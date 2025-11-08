Herschbachs Plan geht voll auf Flipchart-Trainer Hannappel feiert 1:1 in Westerburg Rolf Schulze 08.11.2025, 23:20 Uhr

i Torschützen unter sich: Vitali Kunz (rechts) sorgte für die Westerburger Führung, die Herschbachs Jannis Mohr (links) nach der Pause egalisierte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Was den einen der Laptop ist, ist für Dirk Hannappel sein Flipchart. Hierauf hat er – ganz analog mit Stift und Papier – den Plan ausgetüftelt, der seinen Herschbachern in Westerburg den ersten Auswärtspunkt der Saison einbringen sollte. Mit Erfolg.

Lange musste die SG Herschbach/Girkenroth/Salz in der Bezirksliga Ost auf Zählbares in der Fremde warten. Im letzten Gastspiel der Hinrunde nahm der Aufsteiger ausgerechnet beim hoch gehandelten Nachbarn SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod durch ein 1:1 (1:0)-Unentscheiden den ersten Punkt mit.







