Flipchart-Trainer Hannappel feiert 1:1 in Westerburg

Was den einen der Laptop ist, ist für Dirk Hannappel sein Flipchart. Hierauf hat er – ganz analog mit Stift und Papier – den Plan ausgetüftelt, der seinen Herschbachern in Westerburg den ersten Auswärtspunkt der Saison einbringen sollte. Mit Erfolg.
Lange musste die SG Herschbach/Girkenroth/Salz in der Bezirksliga Ost auf Zählbares in der Fremde warten. Im letzten Gastspiel der Hinrunde nahm der Aufsteiger ausgerechnet beim hoch gehandelten Nachbarn SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod durch ein 1:1 (1:0)-Unentscheiden den ersten Punkt mit.