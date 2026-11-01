Fatale Westerburger Reaktion Feldspieler Tim Luka Herfen überragt im Renneroder Tor Patrick Weber 01.11.2026, 09:48 Uhr

i Er stand besonders im Fokus: Tim Luca Herfen hütete in Westerburg das Tor der SG Rennerod, obwohl er gelernter Feldspieler ist – und machte seine Sache ausgesprochen gut. Horst Wengenroth

Mit einem Feldspieler im Tor entschied Aufsteiger Rennerod das Duell in Westerburg klar für sich. Der vermeintliche Nachteil der Gäste entwickelte sich sogar zu einem kleinen Vorteil, weil er bei den Einheimischen zu einer fatalen Reaktion führte.

Es zwar waren nur drei Punkte, die die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut vor dem Duell in der Bezirksliga Ost trennten, doch mit diesem Ergebnis war nicht zu rechnen. Der Aufsteiger setzte sich drei Tage vor dem Rheinlandpokal-Hit beim FSV Salmrohr klar mit 4:1 (3:1) durch und zog gleich mit den Gastgebern.







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