Hermann trifft von Mittellinie Fehler vor Höhrs Ausgleich bringt Betzdorf aus dem Takt Helmut Rosbach 19.04.2026, 09:33 Uhr

i Die SF Höhr-Grenzhausen (am Ball Louis Zimmerschied) berappelten sich vom Rückstand und boten dem Tabellenführer einen großen Kampf. Das letzte Wort hatte jedoch Betzdorfs Marvin Heinrich (rechts), der zum 1:2 traf. Andreas Hergenhahn

Die SG Betzdorf schien auf gutem Weg zu sein, am Höhrer Flürchen den nächsten sicheren Dreier zu landen. Doch dann unterlief dem Tabellenführer ein Fehlpass, den Niklas Hermann aus großer Distanz bestrafte. Das brachte die Gäste lange aus dem Tritt.

Der Tabellenführer der Bezirksliga Ost, die SG 06 Betzdorf, war zu Gast bei den SF Höhr-Grenzhausen und hatte sehr viel Mühe, um als Sieger vom Platz zu gehen. Mir einem denkbar knappen 2:1 (1:1) behauptete sie auch weiterhin den Platz an der Sonne mit einem Punkt Vorsprung auf die ebenfalls siegreiche SG Malberg (5:2 gegen Hundsangen).







Artikel teilen

Artikel teilen