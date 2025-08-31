Als Schiedsrichter Frederic Lotzer in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Partie abpfiff, rissen elf Niederroßbacher die Arme hoch. Soeben hatte der FC Borussia den TuS Asbach am vierten Spieltag der Bezirksliga Ost hauchdünn mit 3:2 (1:1) in die Knie gezwungen. Vor dem direkten Duell an der Hessenstraße waren beide Teams nahezu deckungsgleich in die Liga gestartet. Auf die Auftaktniederlage folgten zwei Siege. Zuletzt schieden beide Klubs unter der Woche im Rheinlandpokal aus. Da stellte sich die Frage, wer als Erster im Ligaalltag wieder in die Spur finden würde.

Röders Vorstöße sorgen für Gefahr, Kiefer rettet

Es ging munter los mit Chancen für die Einheimischen durch Philipp Röder (2.) und Luca Reichmann (4.), ehe Fabian Eckloffs Abschluss beim TuS geblockt wurde (8.). In ihrer stärksten Phase setzte Manuel Buda zwei Freistöße für die Asbacher knapp über den Alubalken (13., 14.). Auch der Schuss seines Teamkollegen Nino Fuhr (17.) fand nicht den Weg ins Tor. Auffälligster Gästeakteur war der 20-jährige Moritz Kuhn, der im Mittelfeld ordentlich marschierte. „Andere haben heute nicht ihre Leistungsgrenze erreicht“, erkannte ihr Trainer Simone Floris Schwankungen in seinen Reihen.

Inzwischen hatten sich beide Deckungsreihen nach dem anfänglichen Trubel besser eingestellt. Den Gästen gelang es jedoch über die gesamte Spieldauer nicht, ihre rechte Abwehrseite zu schließen. Hier gelang es den Niederroßbachern in regelmäßigen Abständen, in Eins-gegen-eins-Situationen von Philipp Röder Gefahr zu erzeugen. Zwar blieb der FC-Angreifer diesmal ohne eigenen Treffer, war aber in der Vorbereitung sämtlicher Tore seiner Mannschaft maßgeblich beteiligt. Beispielsweise beim 1:0, als Yacub Sucu sein Zuspiel mit der Hacke verlängerte und der überraschte Asbacher Nico Hermann den Ball ins eigene Tor bugsierte (36.). Die Abwehrschwächen aus den ersten Begegnungen konnten die Hausherren ein weiteres Mal nicht gänzlich abstellen. So hielt Borussen-Keeper Jan Kiefer mit Bravour den knappen Vorsprung gegen Bennet Lorenz fest (38.). Auch Veysel Altuntas, erstmals in der Innenverteidigung eingesetzt, rettete gegen Fuhr in höchster Not (44.).

„Im letzten Drittel haben wir zu wenig Lösungen gefunden. Durch gutes Umschaltspiel ist Niederroßbachs Plan aufgegangen.“

Simone Floris, Trainer TuS Asbach

Der TuS Asbach ließ auch nach Wiederbeginn nicht locker und belohnte sich mit dem Ausgleich. Seinen Fehler zum 0:1 machte Unglücksrabe Nico Hermann durch die Kopfballvorlage für Frederik Buballa zum 1:1 (53.) wieder wett. Danach war wieder Röder-Zeit auf der Gegenseite. Dessen präzises Zuspiel nutzte der einlaufende Luca Reichmann zur erneuten Gastgeberführung (58.). Asbach erhöhte nun das Risiko, konnte aber eigene Chancen nicht unterbringen. Packend blieb es bis zum Schluss. Nach Röders Steckpass stellte David Quandel für den FC auf 3:1 (82.), bevor sein Abwehrkollege Jeremy Künkler mit einem Foul an Jan Kowalski das Ding wieder scharfmachte. Philipp Germscheid verwandelte den Strafstoß zum 3:2 (85.) sicher. Danach wurden die Einheimischen durch den Abpfiff erlöst.

„Im letzten Drittel haben wir zu wenig Lösungen gefunden. Durch gutes Umschaltspiel ist Niederroßbachs Plan aufgegangen“, blieben Simone Floris’ Asbacher „unter ihren Möglichkeiten“. „Das war eine schwere Geburt. Wir haben spielstarken Asbachern bewusst den Ball gelassen und gut gekontert. Bei Standards haben wir nach wie vor Probleme“, kassieren Metin Kilics Niederroßbacher noch immer zu viele Gegentore.

FC Borussia Niederroßbach – TuS Asbach 3:2 (1:0)

FC Borussia Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Blech, Altuntas, Christian – Walkenbach, Maxaner – Reichmann (68. Haller), Theis (58. Quandel) – Sucu (83. Thomaser), Röder.

TuS Asbach: Komor – Hermann (89. Bruns), F. Buballa. D. Buballa, Amelong (67. Rottscheidt) – Kuhn, M. Buda (85. Funk) – Fuhr, Kowalski – Lorenz (67. Germscheid), Eckloff (46. Prenku).

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (Koblenz-Güls).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Nico Hermann (35., Eigentor), 1:1 Frederik Buballa (53.), 2:1 Luca Reichmann (58.), 3:1 David Quandel (82.), 3:2 Philipp Germscheid (85., Foulelfmeter).