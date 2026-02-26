Primus kommt nach Horressen FC Kosova will gegen die SG 06 „perfektes Spiel“ zeigen Moritz Hannappel 26.02.2026, 15:05 Uhr

i Marius Hüsch (links) und die SG 06 Betzdorf setzten sich im im Hinspiel Rilind Rama (rechts) und den FC Kosova Montabaur mit 4:1 durch. Wer gewinnt das Duell zum Re-Start 2026? Manfred Böhmer/balu

Dass man der absolute Außenseiter ist, das weiß Kosova-Trainer Talat Begen, das zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Doch mit einer hochkonzentrierten Leistung will man dem Primus die Stirn bieten. Ob der bereits auf das Pokalspiel vorausblickt?

„Die Rollen sind klar verteilt“, weiß Talat Begen, Trainer des Tabellenvorletzten FC Kosova Montabaur, der den Spitzenreiter, die SG 06 Betzdorf, am Freitagabend (20 Uhr, Waldschule Horressen) empfängt. „Ich wäre aber in der falschen Position, um zu sagen: wir wollen nur dagegen halten und schauen, was am Ende dabei rauskommt“, stellt der Trainer klar.







