Den letzten Härtetest der Vorbereitung hat der FC Kosova Montabaur bestanden. Gegen A-Ligist SG Ellingen teilte sich das Team von Talat Begen die Kräfte gut ein und ließ die Gäste nicht zum Zug kommt. Am Freitag wartet jetzt aber ein anderes Kaliber.
Nachdem zuletzt immer wieder Eis und Schnee die Vorbereitungspläne des FC Kosova Montabaur durchkreuzt hatten, konnte der Vorletzte der Fußball-Bezirksliga Ost fünf Tage vor dem ersten Punktspiel des Jahres gegen Spitzenreiter SG 06 Betzdorf (Fr., 20 Uhr) noch einmal Spielpraxis sammeln.