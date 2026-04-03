Der Erfolgslauf des FC Kosova Montabaur ist beendet. Im Bezirksliga-Spiel beim FC Borussia Niederroßbach mussten sich die Kreisstädter mit 1:3 (0:2) geschlagen geben.
Lesezeit 2 Minuten
Nach zuletzt zehn Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat der FC Kosova Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost mal wieder eine Niederlage einstecken müssen. Beim FC Borussia Niederroßbach unterlagen die Kreisstädter mit 1:3 (0:2).„Ich muss meiner Mannschaft ein riesengroßes Lob aussprechen“, betonte Metin Kilic, Trainer der Gastgeber.