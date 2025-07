Im Gleichschritt mit der nicht aufstiegsberechtigten Reserve der SG Hundsangen hat der FC Kosova das Geschehen in der Kreisliga A3 dominiert. Jetzt kehrt der immer noch junge Verein aus Montabaur in die Bezirksliga Ost zurück.

„Der Aufstieg in die Bezirksliga ist für unseren noch jungen und kleinen Verein ein großer Schritt und etwas ganz Besonderes“, sagt Argentim Ajeti. Beim FC Kosova Montabaur ist er Mann der ersten Stunde, fungiert seit Jahren als Abteilungsleiter und 2. Vorsitzender. Hinter den Kulissen arbeiten Leute wie er seit der Gründung des FC vor zwölf Jahren akribisch daran, ihren Verein stetig weiterzuentwickeln, ihn einerseits sportlich, aber zugleich durch gesellschaftliches Engagement zu etablieren.

„Als die Anfrage kam, habe ich schnell zugesagt.“

Mladen Kulis, Trainer FC Kosova Montabaur

Das weiß Mladen Kulis nur zu gut. Als sein Sohn 2018 bei einem Autounfall schwerste Verletzungen erlitten hat, war der FC Kosova einer jener Vereine, die sich besonders bemühten. „Auch deshalb musste ich nicht lange überlegen, ob ich das Traineramt übernehmen will“, sagt Kulis. „Als die Anfrage kam, habe ich schnell zugesagt.“

Es sind mehrere Kreise, die sich beim inzwischen an der Waldschule in Horressen heimisch gewordenen FC Kosova schließen. Kulis übernimmt sein Amt von Afrim Halili, dem ersten und erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des Vereins. Mit Halili war zwischen 2014 und 2019 durch vier Meisterschaften in fünf Spielzeiten der Sturm von der D-Klasse bis in die Bezirksliga Ost geglückt. Dort hielt sich der FC bis zum Abstieg im vergangenen Jahr, um als Tabellenzweiter der Kreisliga A3 prompt wieder zurückzukehren – wieder mit Halili auf der Bank.

Schnell an höheres Niveau gewöhnen

„Das ist eine starke, eine schwere Liga“, weiß sein Nachfolger und nennt Mannschaften wie Westerburg, Malberg oder Betzdorf, die ganze andere Voraussetzungen hätten. Die beiden Erstgenannten kommen aus der Rheinlandliga runter, in die Betzdorf als Vizemeister nur allzu gerne aufgestiegen wäre. „Wir dagegen kommen aus der uninteressantesten A-Klasse“, sagt Kulis und spielt damit auf das in der Breite schwache Niveau der dem Kreis Rhein-Lahn zugeordneten Staffel 3 an. „An die deutlich höheren Anforderungen werden wir uns jetzt wieder gewöhnen müssen. Das kann zum Problem werden.“

i Im Entscheidungsspiel um Platz eins in der Kreisliga A3 musste sich der FC Kosova Montabaur (in Weiß, hier mit Ilir Malici im Kopfballduell mit Niklas Löw) der punktgleichen SG Hundsangen II geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Die Klasse halten, das sei das Ziel. „Dafür habe ich eine gute Mannschaft, aber auch noch viel Arbeit“, skizziert Kulis die Ausgangslage. Dabei wiederholt sich in diesen Wochen ein Szenario, das beim FC Kosova Tradition hat. Kurz nach Beginn der Vorbereitung verabschieden sich viele Spieler für längere Zeit, um Urlaub zu machen oder in der Heimat ihrer Familien Verwandte zu besuchen. Wenn sie wiederkommen, sind die ersten Spiele schon gelaufen. Um eventuellen konditionellen Defiziten vorzubeugen oder diese auszugleichen, erhöht Kulis bis Weihnachten den Takt im Training. Dann, so hofft er, ist die Basis gelegt.

„Wir wollen zeigen, dass man mit Einsatz und Leidenschaft auch als kleinster Verein in dieser Liga bestehen kann.“

Argentim Ajeti, 2. Vorsitzender FC Kosova Montabaur

Man dürfe nicht vergessen, dass man als junger Verein bereits zum zweiten Mal den Sprung in die Bezirksliga geschafft habe, betont auch Argentim Ajeti. „Das bestätigt unsere gute Vereinsarbeit, aber wir bleiben auch realistisch“, sagt er. Man wolle Erfahrung sammeln und zeigen, „dass man mit Einsatz und Leidenschaft auch als kleinster Verein in dieser Liga bestehen kann“.

FC Kosova Montabaur

Zugänge: Ardian Shala (FC Dorndorf), Enes Murati, Erion Alushaj (beide SG Ahrbach), René Stanley (SV Binsfeld), Elion Maliqi, Dren Lajqi (beide JSG Höhr-Grenzhausen).

Abgänge: Keine.

Kader, Tor: Rinas Musaj, Erion Alushaj, Orhan Kurteshi.

Abwehr: Ilmi Ismajli, Marius Otto, Leutrim Husaj, Izet Rexhepi, Sabit Korqaj, Arda Celik, Safak Yildi, Elion Maliqi, Dren Lajqi.

Mittelfeld: Arber Bardhaj, Ilir Malici, Endrit Bungu, Rilind Rama, Leart Halili, Eron Nekaj, Enes Murati, Ardian Shala, René Stanley.

Angriff: Laurent Misini, Altrim Pajaziti, Adnan Muslimovic, Edmund Zhushi, Muhamet Pajic, Isaac Malewo.

Trainer: Mladen Kulis, Mesut Karadeniz (Co-Trainer), Ersin Alkan (Torwarttrainer).

Saisonziel: Klassenverbleib.

Favorit: SG 06 Betzdorf.