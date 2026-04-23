Schlüssel-Heimspiel gegen Höhr FC Kosova klärt Trainerfrage und will Fahrt aufnehmen Marco Rosbach 23.04.2026, 10:27 Uhr

i Talat Begen bleibt auch in der neuen Saison Trainer des FC Kosova Montabaur. Als spielender Co-Trainer steht im weiter Leutrim Husaj zur Seite. Marco Rosbach

Fünf Spieltage vor dem Saisonende kann im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost einiges passieren. Die SF Höhr-Grenzhausen haben als Zehnter etwas bessere Karten als der Zwölfte FC Kosova, der in der heißen Phase aber seine Trainerfrage geregelt hat.

Für den FC Kosova Montabaur sind es entscheidende Wochen. In der Winterpause noch einer der heiß gehandelten Abstiegskandidaten in der Bezirksliga Ost, sorgte ein Zwischenspurt im März mit zehn Punkten aus vier Spielen für eine gewisse Entspannung. Während dieser Aufholjagd haben die Verantwortlichen im Verein Fakten geschaffen und sich in der Trainerfrage auf das Duo Talat Begen und Leutrim Husaj festgelegt, unter dessen Leitung sich die ...







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