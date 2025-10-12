SG Ahrbach gleicht spät aus FC Kosova gibt Sieg leichtfertig aus der Hand Klaus Sackenheim 12.10.2025, 21:41 Uhr

i Kirubel Abadi Abrham (rechts), der sich hier einen Zweikampf mit Mustafa Yilmaz liefert, brachte die SG Ahrbach in Führung. Danach drehte der FC Kosova das Spiel, ehe den Gästen in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich gelang. Marco Rosbach

Die SG Ahrbach wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Ost. Im Kellerduell beim FC Kosova holte das Schlusslicht ein schmeichelhaftes Remis, das zudem äußerst glücklich zustande kam. Erst die letzte Aktion brachte den Ausgleich.

In einem hart umkämpften Spiel der Marke „Abstiegskampf pur“ trennten sich der FC Kosova Montabaur und die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod 2:2 (0:1) – ein Ergebnis, das am Ende keinem der beiden Teams im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost wirklich weiterhilft.







