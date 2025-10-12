Die SG Ahrbach wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Ost. Im Kellerduell beim FC Kosova holte das Schlusslicht ein schmeichelhaftes Remis, das zudem äußerst glücklich zustande kam. Erst die letzte Aktion brachte den Ausgleich.
Lesezeit 3 Minuten
In einem hart umkämpften Spiel der Marke „Abstiegskampf pur“ trennten sich der FC Kosova Montabaur und die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod 2:2 (0:1) – ein Ergebnis, das am Ende keinem der beiden Teams im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost wirklich weiterhilft.