Favorit Wirges besteht Geduldsprobe in Alpenrod

Der Tabellendrittletzte aus Alpenrod und Umgebung investierte viel, musste sich am Ende des Tages aber verdient mit 0:2 gegen den cleveren Spitzenreiter aus Wirges geschlagen geben.

Die Spvgg EGC Wirges hat im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga Ost ihre Pflichtaufgabe bei der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau erfüllt. 2:0 (1:0) hieß es am Ende für den Favoriten, der damit seinen Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor dem ebenfalls erfolgreichen Konkurrenten SG 06 Betzdorf behauptete.

„Druck hat der Gegner. Wir können befreit aufspielen“, fand SG-Coach Björn Hellinghausen im Vorhinein und schenkte der gleichen Startelf das Vertrauen, die in der Vorwoche den FC HWW Niederroßbach 2:1 in die Knie gezwungen hatte. Auch der Tabellenführer aus Wirges musste früh erkennen, dass es beim Abstiegskandidaten kein Spaziergang werden würde, um am Ende die Punkte mitzunehmen. Auf die weiten Einwürfe Mika Lewers und die Ecken von Denis Radermacher hatte sich der Gegner gut eingestellt. Gut gestaffelt wartete der Außenseiter auf Umschaltmomente, konnte diese aber nicht sauber zu Ende spielen.

Spitzenreiter trifft die falschen Entscheidungen in Tornähe

So wurde die Partie auf dem Naturrasen für die EGC ein Geduldsspiel. In Tornähe trafen die Gäste zeitweise die falschen Entscheidungen. Statt Abschlüsse zu suchen, wurde zu oft der Nebenmann angespielt. Dabei konnte sich die heimische SG stets rechtzeitig hinter dem Ball positionieren. Eine halbe Stunde lang schafften es die Kombinierten, ihren Kasten sauber zu halten.

Dann fanden die Gäste erstmals die Lücke. Berkan Yavuz passte zentral zu Noah Klein, der nach kurzer Drehung zum 0:1 nicht lange fackelte (33.). Dies schien der Brustlöser für die Gäste zu sein. Während die Hausherren kurzzeitig die Ordnung verloren, verpasste es der Spitzenreiter, seine Überlegenheit in weiteren Toren auszudrücken. Ronaldo Kröbers Schuss von der Strafraumgrenze ging am Tor vorbei (35.). Auch Yavuz (40.) und Radermacher (42.) hätten in der schwierigen Phase für die Gastgeber nachlegen können.

Youngster Jan Friesen bereitet vor

Auch nach Wiederbeginn drängten die Wirgeser auf das zweite Tor. Dabei stand Alpenrods Schlussmann Artur Kühl im Fokus. Gegen Yavuz und Jonas Simek (50.) blieb der einheimische Keeper ebenso Sieger wie beim Abschluss von Klein (57.). „Hier müssen wir noch konsequenter mit unseren Chancen umgehen“, bemängelte EGC-Trainer Sven Baldus die mäßige Ausbeute nach einer Stunde.

Die Einwechslung von Youngster Jan Friesen sollte sich wenig später bei den Gästen bezahlt machen. Der 17-Jährige hatte sich im Eins-gegen-eins behauptet und perfekt in den Lauf von Ronaldo Kröber zum 0:2 gepasst (65.). Während sich die Platzherren nun nach vorne zu überhastet zeigten, erwies sich der Tabellenführer aus Wirges dank seiner individuellen Klasse einfach abgeklärter. Erst gegen Ende kam die SG noch einmal auf. Der Ehrentreffer gelang trotz einer engagierten Leistung jedoch nicht mehr.

„Kämpferisch und läuferisch hat mich meine Mannschaft überzeugt.“

Alpenrods Spielertrainer Björn Hellinghausen

„Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Vorne hätte ich mir eine klarere Entscheidungsfindung gewünscht. Der Gegner stand tief und hat es gut gemacht. Spielerisch war es schwer auf einem anderen Untergrund. Den Sieg haben wir uns auch in der Höhe verdient“, kam Sven Baldus mit seinen Jungs im Meisterschaftskampf einen Schritt weiter. „Die ersten 35 Minuten haben wir Nadelstiche gesetzt. Im letzten Drittel hat die Durchschlagskraft gefehlt. Eine Spitzenmannschaft wie Wirges spielt das am Ende clever runter. Kämpferisch und läuferisch hat mich meine Mannschaft überzeugt“, hatte Björn Hellinghausens Mannschaft lange Zeit gut dagegengehalten.

SG Alpenrod/L./N./U. – Spvgg EGC Wirges 0:2 (0:1)

Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau: Kühl – Rapita (86. Westermann), Breuer, Heidrich, Pörtner – Falk, Mies – Dachraoui, Aydin (68. Hellinghausen) – Pinkert (75. Haas), Olejnikov (46. Henkel).

Alpenrod: Kühl – Rapita (86. Westermann), Breuer, Heidrich, Pörtner – Falk, Mies – Dachraoui, Aydin (68. Hellinghausen) – Pinkert (75. Haas), Olejnikov (46. Henkel).

Schiedsrichter: Ralf Volk (Brey).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Noah Klein (33.), 0:2 Ronaldo Kröber (65.).