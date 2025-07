Mit dem Bezirksligisten TuS Asbach hat sich das klassenhöchste Team beim Amtspokal-Turnier der Vereine aus der Verbandsgemeinde Asbach durchgesetzt. Im Finale gegen den A-Ligisten DJK Neustadt-Fernthal hieß es am Sonntagnachmittag auf der Sportanlage in Windhagen nach torlosem erstem Durchgang nach 90 Minuten 1:1.

Die DJK hatte durch Simon Kick (51.) das erste Tor vorgelegt, Moritz Kohr egalisierte für den TuS Asbach (74.), der auch seinen prominenten Rückkehrer Daniel Buballa (ehemals FC St. Pauli) aufbot. Dabei blieb’s dann, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste, wer den Pokal mit nach Hause nimmt. Hier hatten dann die Asbacher das bessere Ende für sich.

i Die DJK Neustadt-Fernthal (in Rot) zeigte eine engagierte Leistung gegen TuS Asbach, musste sich am Ende aber im Elfmeterschießen geschlagen geben. Heinz-Werner Lamberz

„Wir haben uns wirklich schwergetan“, bilanzierte TuS-Trainer Simone Floris, der froh war, dass sein Team dank seiner individuellen Qualität noch den Ausgleich erzielte. „Wir konnten unser gewohntes Spiel nicht auf den Platz bringen, hatten keine klaren Lösungen und wirkten in vielen Momenten einfach zu passiv“, gab sich Floris selbstkritisch. „Natürlich hatten wir das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Aber wie so oft: Wenn man selbst kein Tor macht, reicht dem Gegner einer von zwei Kontern im ganzen Spiel, um selbst einen Treffer zu landen.“ Im Elfmeterschießen bescherten Philipp Germscheid, Moritz Kohr, Freddy Buballa und Kilian Limbach dem Bezirksligisten den Sieg.

In der Vorrunde hatten sich beide Kontrahenten keine Blöße gegeben und in überzeugender Manier ihre Pflichtaufgaben erledigt. Dabei blieb der TuS gar ohne Gegentreffer, während die DJK bei neun Toren letztlich sogar einmal erfolgreicher war als die Asbacher. Neustadt-Fernthal bezwang in Gruppe A den SV Windhagen II mit 6:0 und die Kickers Westerwald mit 3:1. In Gruppe B zeigte sich Asbach souverän bei seinen Siegen gegen den SV Windhagen (3:0) und den SV Buchholz (5:0).