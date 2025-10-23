Bezirksliga Ost: 12. Spieltag Favorisierte Betzdorfer und Westerburger sind gewarnt Moritz Hannappel

Jona Heck

Stefan Nink 23.10.2025, 16:39 Uhr

i Sven Heidrich (links) und die Spitzenreiter der SG 06 Betzdorf dürften vor dem kommenden Gegner, dem Vierten SV Windhagen, genauso gewarnt sein, wie Devin Mohr (rechts) und die SG Westerburg vor Höhr-Grenzhausen. Die Sportfreunde kämpfen sich nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam aber sicher zurück. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Während der SV Windhagen erst einmal als Verlierer vom Platz ging und den Primus vom Bühl ärgern möchte, steigern sich die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mehr und mehr und wollen beim Rheinlandligaabsteiger den ersten Auswärtssieg einfahren.

Auf dem Kunstrasen in Westerburg wird bereits am Samstagnachmittag der 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost eingeläutet. Dabei steht das Trio auf den hintersten Plätzen des Klassements am Sonntag einmal mehr vor hohen Hürden.SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – Spfr Höhr-Grenzhausen (Sa.







