Während der SV Windhagen erst einmal als Verlierer vom Platz ging und den Primus vom Bühl ärgern möchte, steigern sich die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mehr und mehr und wollen beim Rheinlandligaabsteiger den ersten Auswärtssieg einfahren.
Auf dem Kunstrasen in Westerburg wird bereits am Samstagnachmittag der 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost eingeläutet. Dabei steht das Trio auf den hintersten Plätzen des Klassements am Sonntag einmal mehr vor hohen Hürden.SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – Spfr Höhr-Grenzhausen (Sa.