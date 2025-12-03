Ruhe nach doppeltem Rücktritt? Ex-Profi wird Trainer Nummer vier bei der SG Ahrbach Marco Rosbach 03.12.2025, 20:22 Uhr

i Im Westerwald stand Thomas Remark zuletzt als A-Jugend-Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde an der Seitenlinie. Im neuen Jahr begibt sich der Ex-Profi mit der SG Ahrbach auf eine anspruchsvolle Mission. Andreas Hergenhahn

Wenn in der Silversternacht die Sektkorken knallen, tritt bei der grundsoliden SG Ahrbach ein außergewöhnlicher Vertrag in Kraft: Ab 1. Januar 2026 hat das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga Ost bereits den vierten Trainer in dieser Saison.

Die Zahl an Mannschaften, die ohne einen einzigen Sieg in die Winterpause gegangen sind, ist im Fußballverband Rheinland überschaubar. Auf überkreislicher Ebene sind es gerade einmal zwei: In der Bezirksliga West hat es die SG Geisfeld auf drei Unentschieden gebracht, in der Bezirksliga Ost ist es bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod sogar noch ein Remis weniger.







Artikel teilen

Artikel teilen