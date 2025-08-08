Freitag, Samstag, Sonntag. Gleich zum Auftaktwochenende der neuen Spielzeit hält die Fußball-Bezirksliga Ost an jedem Tag mindestens ein brisantes Duell für die Fußball-Region bereit. Der Start erfolgt am Freitagabend beim Hachenburger Kirmesspiel.

Auch in der Fußball-Bezirksliga Ost geht es am kommenden Wochenende wieder in die Vollen. Der erste Anpfiff erfolgt in Hachenburg bei der Partie zwischen Müschenbach und Hundsangen. Wie gewohnt ist der erste Spieltag vollgepackt mit einigen Lokalduellen, die die neue Saison gleich auf Betriebstemperatur bringt.

SG Müschenbach/Hachenburg – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (Fr., 19.30 Uhr, in Hachenburg). Ein guter Auftritt beim heimischen Vorbereitungsturnier, Kirmeswochenende, Heimspiel – eigentlich ist alles angerichtet für einen optimalen Saisonstart für die SG Müschenbach und ihren neuen Trainer Ingo Neuhaus. „Wir erwarten eine wie gewohnt spielerisch starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern, die wir im Griff behalten müssen und die nicht zu viel Raum haben dürfen“, sagt Neuhaus’ spielender Co-Trainer Fabian Hüsch. Er und seine Mitspieler dürfen den Hundsängern „keine Luft zum Atmen“ lassen, „sonst können sie uns wehtun.“ Nach vorne wolle man mutig sowie mit spielerischen Akzenten agieren. „Wir treten nach der Vorbereitung mit breiter Brust auf“, ist sich Hüsch sicher.

„Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner“, so Hundsangens Trainer Thomas Schäfer, der nach seiner beruflichen und familiären Auszeit auf sein Trainercomeback in der Bezirksliga Ost brennt. Der Auftakt ist gleich etwas Besonderes für Schäfer, der unweit des Spielortes in Merkelbach wohnhaft ist. „Man kennt sich, das sind immer besondere Duelle.“ Die Müschenbacher schätzt er als eine Mannschaft mit einem „unbequemen Spielstil“ ein. „Das ist ein ekliger Gegner, bei dem wir mit der Intensität der vergangenen Wochen dagegen halten müssen.“

Diese hohe Intensität habe seine Elf zum Ende der Vorbereitung nämlich ausgezeichnet. „Speziell die Phase war gut. Ich bin sehr zufrieden, die Jungs haben schnell verinnerlicht, was wir neu machen wollen“, sagt der ehemalige Stürmer, der in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit auch noch bei A-Ligist SG Rennerod mitspielte. Die gute Vorbereitung habe sich auch „in den guten Ergebnissen niedergeschlagen“. Allen voran ist dabei natürlich der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Horressen zu nennen. „Jetzt gilt es für uns, die PS auf die Straße zu bringen“, fordert Schäfer. Bis zu fünf Spieler fehlen am Freitag aus Verletzungsgründen, darunter auch wichtige Akteuere wie Tim Weimer oder Robin Stahlhofen. „Robin hatte zuletzt einen kleinen Rückschlag. Das sind schon wichtige Fehler, aber unser Kader ist groß genug. Ich bin trotz der Ausfälle zuversichtlich, weil wir trotzdem eine geile Truppe haben.“

SG 06 Betzdorf – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Sa., 17.30 Uhr). Ein Derby, das nach Rheinlandliga klingt, aber – zumindest in diesem Jahr – Bezirksliga Ost drinsteckt. Doch über kurz oder lang ist das Verbandsoberhaus genau die Klasse, in die beide Teams zurückkehren wollen. Die Hausherren verpassten den Sprung nach oben erst in der Aufstiegsrunde, die Gäste mussten nach elf Rheinlandliga-Saisons in Folge und einer bitteren Spielzeit als Tabellenschlusslicht in die Bezirksliga absteigen. Die Vorfreude in beiden Lagern ist groß. „Ein sehr attraktiver Auftaktgegner, ich erhoffe mir einen großen Zuschauerzuspruch, den dieses Spiel verdient hat“, sagt Enis Caglayan, Trainer der SG 06 Betzdorf. „Es wäre natürlich super, wenn wir da pünktlich unsere Leistung abrufen“, ergänzt der SG-06-Trainer.

Malberg zählt für Caglayan mit Spielern wie Justin Nagel und Sebastian Rosbach, „die bereits Oberligaluft schnupperten“ sowie einem „rheinlandligaerprobten Kern“ zu den Favoriten. „Wir sind bereit, im Spiel zu leiden, wollen aber auch unsere Akzente setzen. Wir haben auch einige Spieler, die in der Lage sind, auf diesem höheren Niveau zu spielen.“ Fehlen werden neben den langzeitverletzten Louis Neeb und Romeo Raneck auch Leon Dhariwal (Oberschenkelprobleme) sowie die „Urlaubenden“ Fynn Barth und Paul Milosevic.

In dieser Woche ploppte auch wieder das Gerücht auf, dass der frühere Betzdorfer Verteidiger Moritz Brato vor einer Rückkehr stehen könnte. Der 17-fache Regionalligaspieler löste jüngst aus beruflichen Gründen seinen Vertrag beim hessischen Verbandsligisten SV RW Hadamar auf. „Das ist auch bei uns angekommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir schon einmal Kontakt hatten, er sich dann aber letztlich für Hadamar entschieden hatte. Das ist jetzt natürlich naheliegend, aber ich als Trainer hatte jetzt noch keinen Kontakt“, ordnet Caglayan die Gerüchte ein.

i Neue Gesichter für den Top-Favoriten. Schafft die SG 06 Betzdorf in diesem Jahr den Sprung in die Rheinlandliga? Das Trainerteam Philipp Euteneuer (links) sowie Enis Caglayan (rechts) begrüßen fünf Neuzugänge, die hier zwischen den Trainern posieren (von links): Mirnes Saranovic, Muhammet Lokman Umut, Maurice Adanic, Burhan Tuncdemir. Auf dem Foto fehlt der Ex-Malberger Sven Heidrich, der zum Auftakt seine ehemaligen Mitspieler empfängt. Manfred Böhmer

Die Regionalligaeinsätze Bratos stammen aus seiner Zeit beim 1. FC Kaan-Marienborn. Ebenfalls damals als Torwart im Kader? Malbergs heutiger Trainer Florian Hammel. Der musste, respektive durfte, nach dem Abstieg acht Neuzugänge integrieren. „Bei so vielen Neuen ist natürlich noch nicht alles perfekt, ich bin aber sehr zufrieden, wie sie sich integriert haben. Wir haben in Qualität und Breite gewonnen.“ Hilfreich ist, dass fünf Neuzugänge bereits schon einmal in Malberg spielten. Auch das generelle Fazit zur Vorbereitung fällt beim Torwart, der zur Not immer noch selbst im Kasten steht, positiv aus. „Alle haben mitgezogen und wir konnten viel ausprobieren.“

Dass dem Rheinlandligaabsteiger direkt eine hohe Hürde bevorsteht, wissen sie. „Das ist der Top-Favorit. Es wird eine schwere Nummer, aber in einem Derby ist alles möglich“, schätzt Hammel ein und ergänzt: „Das ist auch tagesformabhängig. Ich freue mich auf ein hitziges Derby, die Jungs haben richtig Bock darauf.“ Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Benjamin Niklaus und Philipp Krahn.

TuS Montabaur – SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth (So., 14.30 Uhr). Auch wenn urlaubsbedingt zwei Spiele in der Vorbereitung ausfallen mussten, ist TuS-Trainer Markus Kluger zufrieden. „Es war eine gute Vorbereitung und durch die Neuverteilung ist der Kader in der Spitze deutlich breiter und besser aufgestellt als vergangene Saison“, so der Trainer weiter. Zu Beginn fehlen noch einige Spieler urlaubsbedingt. „Das ist zur jetzigen Jahreszeit nun mal so, daher bin ich froh, dass ich mit Basti und Fabi charakterstarke Spieler in der Hinterhand habe, die sich bereitwillig zur Verfügung stellen.“ „Basti“ und „Fabi“ sind Bastian und Fabian Schupp, die sich nach Ablauf der vergangenen Spielzeit eigentlich dazu entschieden, ihre Laufbahn zu beenden. „Sie helfen aus. Das sind einfach ganz feine Jungs.“

Mit Ahrbach erwarte Kluger „eine sehr ambitionierte Mannschaft“. Man müsse schauen, in welche Richtung die Reise nach den 90 Minuten gehe. Ein Derbysieg würde da gut passen, aber das wollen auch die Gäste aus der Nachbarschaft. „Wir haben die Möglichkeit gehabt, in der Vorbereitung einiges auszuprobieren, da waren viele gute Sachen dabei, auch wenn ein paar Spieler durch Urlaub und Abwesenheiten noch Rückstand haben“, sagt Zvonko Juranovic von der SG Ahrbach. Sein Team sieht er „auf Augenhöhe“ mit den Gastgebern. „Ich denke, da wird auch die Tagesform entscheiden.“ Verstecken wolle man sich nicht. „Ich hätte nichts dagegen, mit einem Sieg zu starten“, gibt der Trainer seinen Spielern ein Ziel mit auf den Weg.

SV Windhagen – TuS Asbach (So., 14.30 Uhr). „Wir hatten eine personell durchwachsene Vorbereitung“, hält Enes Özbek, der Windhagener Trainer, fest, relativiert aber: „Dennoch haben die Jungs, die da waren, Gas gegeben.“ Auch wenn der SVW personell noch nicht aus dem Vollen schöpfen kann, wähnt sich Özbek konkurrenzfähig aufgestellt. Er erwartet eine sehr schwierige Partie. „Asbach hat eine ausgereifte Bezirksligatruppe. Wir wollen definitiv etwas Zählbares in Windhagen behalten“, so der Trainer abschließend.

„Zum Start auf einen Aufsteiger zu treffen, ist nie ganz einfach. Sie bringen oft viel Schwung mit und man weiß auch nie wirklich, wie sie auftreten“, zeigt sich Asbachs Trainer Simone Floris zunächst vorsichtig, macht dann aber klar, dass seine Asbacher sofort punkten wollen. „Für uns beginnt nun die dritte Saison. Letztes Jahr ist uns der Auftakt auch mit einem Sieg gelungen, daran wollen wir diese Spielzeit auch anknüpfen.“ Wichtig sei es, so formuliert es Floris, auf sich selbst zu schauen und die eigene Leistung auf den Platz zu bringen.

TuS Burgschwalbach – FC Kosova Montabaur (So., 15 Uhr). Das Pokalaus bei Liga-Konkurrent SG Lautzert war bei den „Kosovaren“ schnell abgehakt. Die personell angespannte Situation hatte nichts anderes befürchten lassen. „Aber die Jungs haben gesehen, dass auch mit diesen Vorzeichen etwas geht“, glaubt Mladen Kulis, Trainer des FC Kosova. Die Personallage entspannt sich nicht sonderlich. „Ich habe 12 Feldspieler und erneut Talat Begen von den Alten Herren im Tor zur Verfügung“, so der Kosova-Trainer. Die zweite Mannschaft hat ebenfalls den Saisonauftakt zu bestreiten. Erst in der nächsten Woche sei mit mehreren Urlaubsrückkehrern zu rechnen. „Ich jammere nicht mehr, man kann es nicht ändern, wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Als Auftaktgegner hätte sich Kulis einen anderen Gegner gewünscht. Gerade aus seiner Bezirksligazeit bei der Wirgeser Reserve hat er keine guten Erinnerungen an den „Märchenwald“. „Es ist da ganz schwer zu spielen, sie haben eine gute, stabile Mannschaft, die nach vorne ganz unangenehm ist“, so Kulis. Auch der neue Trainer bringe noch einmal neuen Schwung mit. „Mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden“, so der Kosova-Trainer. Sein Kollege Timo Wimmer ist froh, dass es endlich los geht. „Die Vorbereitung war ein Wechselbad der Gefühle. Es gab zwar Schritte nach vorne, dann aber auch wieder welche zurück“, setzen Wimmer und sein Assistent Tim Heimann im Laufe der Zeit auf Kontinuität. Das Aufgebot des TuS gegenüber dem Pokalspiel bei der SG Guckheim wird sich kaum ändern. Routinier Tizian Goliasch muss wegen einer Mittelohr-Entzündung passen, Luca Miguel Krugel plagt sich mit Problemen am Sprunggelenk herum.

„Es spielt für mich keine Rolle, in welcher Besetzung der Gegner aufläuft“, sagt der Wahl-Altendiezer, Sohn der Karlsruher Torwart-Ikone Rudi, vor dem Anpfiff der Premieren-Partie. In lebhafter Erinnerung hat man am Märchenwald noch den 15. August 2021, als der FC Kosova ebenfalls zum Einstand der Saison in Burgschwalbach gastierte, urlaubsbedingt nur ein Rumpfteam aufbieten konnte und mit 0:7 unterging.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – FC Borussia Niederroßbach (So., 15 Uhr). „Das wird ein ordentlicher Gradmesser, da weiß man direkt, wo die Reise hingeht“, schätzt Christian Hartmann, Trainer des Rheinlandligaabsteigers aus Westerburg und Umgebung ein. Wohin die Reise gehen soll, da hat der ehemalige Innenverteidiger auch eine Idee: „Mit einem Sieg wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.“ Und die soll mindestens in dem Bereich enden, in dem auch der Gast aus Niederroßbach landete. Als Absteiger fand sich der nunmehr betitelte „FC Borussia“ direkt gut in der Bezirksliga zurecht und wurde am Ende Fünfter. „Das ist eine Mannschaft, die ihre Stärken in der individuellen Qualität in der Offensive hat. Mit den Neuzugängen wollen sie sich mit Sicherheit in der Tabelle verbessern. Das wird dann auch der Bereich sein, in dem wir uns bewegen wollen“, sagt Hartmann.

Mit der Vorbereitung zeigt sich Hartmann zufrieden, die Neuzugänge haben sich gut integriert und „passen menschlich super rein“. Verzichten muss der langjährige Westerburger Kapitän noch auf die Langzeitverletzten. Tim Buchmann (Syndesmoseband) sowie Julian Gläser (Knie) werden noch einige Monate fehlen. Auch Vitali Kunz fehlt studienbedingt noch bis Mitte September. „Die Tagesform wird ein Stück weit darüber entscheiden, in welche Richtung das Pendel am Sonntag schlägt“, meint Hartmann abschließend.

Sein Gegenüber, Metin Kilic, erwartet ebenfalls ein „enges Derby“, bei dem viele Sachen mit einfließen. „Wir sind selbstbewusst, hatten gute Einheiten und eine super Atmosphäre. Wir spielen wie immer auf Sieg“, so der in Elz lebende Trainer. Die Vorbereitung sei aufgrund von Urlauben „durchwachsen“ gewesen, „mit guten Ergebnissen, aber auch mal schlechteren Spielen. Alles in allem bin ich zufrieden.“ Kilic erwartet einen Gegner, der „mit viel Physis“ kommen wird. Fragezeichen stehen bei den Gästen hinter den Einsätzen von Kapitän Lukas Blech (Rückenprobleme) und dem spielenden Co-Trainer Alexander Haller (Hüfte/Leiste). „Das wird sich erst am Sonntag entscheiden“, glaubt Kilic, der auf jeden Fall auf die verletzten oder abwesenden, Bennet Englisch, Malte Schoppa, Tjark Benner und Veysel Altuntas verzichten muss.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (So., 15 Uhr, in Herschbach). Die Gäste sind denkbar ungünstig in die Pflichtspielsaison gestartet. Das Rheinlandpokalaus beim A-Ligisten SG Ober Kostenz war natürlich nicht geplant, könnte aber als der viel zitierte Schuss vor den Bug dienen. In der Auswärtspartie beim amtierenden Meister der Kreisliga A1 und Aufsteiger sind die Rollen jedenfalls ähnlich verteilt. Höhr-Grenzhausen als Vorjahressechster wird der Favorit sein. „Das Aus hat schon leicht an uns genagt, aber jetzt überwiegt die Vorfreude auf den Ligastart“ sagt Almir Ademi, der Trainer der Sportfreunde. Er und seine Spieler seien froh, die lange Vorbereitung „mit Höhen und Tiefen“, nun endlich abzuschließen. „Wir wollen die guten Dinge aus der vergangenen Saison konservieren und die negativen Dinge verbessern“, sagt Ademi. Dabei denkt er zum Beispiel an den Ligastart. Der ging vergangene Spielzeit mit zwei Niederlagen zum Auftakt in die Hose.

„Ich freue mich vor allem auf meinen Freund Dirk“, spricht Ademi den Trainer der Gastgeber, Dirk Hannappel an, „der mich damals auch als Spieler nach Höhr geholt hat“. Mittlerweile pflegen die beiden auch privat eine Freundschaft. „Wir wollen Dirk und die Herschbacher in der Liga willkommen heißen – wortwörtlich“, fügt Ademi mit einem hörbaren Grinsen hinzu.

„Es ist immer schön, den Ex-Verein zu treffen. Mit Almir und Betreuer Klaus Herkenroth stehe ich noch regelmäßig mal im Kontakt und auch auf Julian Blatt, der schon unter mir gespielt hat, freue ich mich“, sagt Dirk Hannappel, der zwischen Juli 2014 und September 2016 – damals, vor dem kreisübergreifenden Spielbetrieb, noch in der Bezirksliga Mitte und Kreisliga A Koblenz. Vom Pokalaus des Gegners will er nichts wissen. „Das zählt überhaupt nicht.“ Auch eine vermeintliche Favoritenrolle, „habe noch niemanden einen Punkt gebracht“. Vor allem die starke Rückrunde in der Vorsaison nahm Hannappel aus der Ferne zur Kenntnis, hinten rein stellen will er sich mit seinem Team aber nicht. Am Sonntag nicht – und auch über die komplette Saison nicht. „Das ist einfach nicht mein Fußball, ich will, dass auf dem Platz etwas abgeht und wir den Zuschauern etwas bieten. Ob es uns gegen die teilweise viel stärkere Konkurrenz immer gelingt, ist eine andere Sache.“

Ein wenig Kopfschmerzen bereitete dem Aufstiegstrainer die Vorbereitung. „Schockverliebt bin ich in diese Vorbereitung nicht“, erklärt er und schiebt hörbar schmunzeln hinterher: „Aber das mit dem schockverliebt sein hält ja ohnehin nie so lange an.“ Immerhin sei in den letzten vier bis fünf Einheiten eine klare Steigerung zu erkennen. „Es wird konzentrierter und intensiver gearbeitet“, sagt der SG-Trainer, der von seiner Aufstiegsmannschaft vor allem eins fordert: Mut.

i Die Neuen flankiert von den beiden Trainern Christoph Binot (links) und Dirk Schommers (rechts), von links: Kevin Hönighausen, Paul Schmidt und Max Schmitz. Auf dem Bild fehlen die weiteren Neuzugänge Pascal Kozauer, Lirijon Krasniqi sowie Jonas Hecken. Heinz-Werner Lamberz

SG St. Katharinen/Vettelschoß – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (So., 15.30 Uhr, in Vettelschoß). „Es wird ein sehr schweres Spiel für uns“, meint Christoph Binot, Trainer des Aufsteigers aus St. Katharinen und Vettelschoß. „Zusätzlich zu Ausfällen durch Verletzungen und Krankheiten fallem am Sonntag noch vier Spieler aus, die im Urlaub sind.“ Namentlich sind dies Elvin Dobreva, Tom Hausen, Jonas Müller und Florian Luther. Die Aufstiegseuphorie soll den Liga-Rückkehrer tragen. „Nach dem Aufstieg freuen sich alle über die neue Herausforderung und werden motiviert in das Spiel gehen“, so Binot abschließend.

Für Justin Keeler, Spielertrainer der Gäste, fühlt sich der Auftakt ein wenig wie ein Déjà-vu an. Wie in der vergangenen Spielzeit gerät seine Elf „einem Aufsteiger schön auswärts in die Aufstiegseuphorie“ herein. Vor fast genau einem Jahr verloren die Lautzerter mit 2:3 bei der SG Rheinhöhen. Das soll sich diese Saison nicht wiederholen. „Das wird keine leichte Aufgabe“, findet Keeler und erklärt weiter: „Das ist auch ein ungewohnter Untergrund derzeit, wir haben die ganze Vorbereitung auf Rasen bestrirtten.“ Der kommende Gegner imponierte dem Spielertrainer bereits in deren Abstiegssaison. „Vor zwei Jahren haben sie mir immer gut gefallen. Sie haben eine gute Grundidee, die auf der Basis des Fußballspielens angelegt ist. Es wird schwer, wir wollen aber dreifach punkten.“