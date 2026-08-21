Nach dem Remis zum Auftakt gegen RW Koblenz II und der 1:2-Niederlage vergangene Woche beim SV Oberzissen hat der HSV Neuwied vor dem Spiel am Sonntag gegen den SV Weitersburg ein klares Ziel vor Augen: den ersten Sieg in der laufenden Saison.
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Bei einem Punkt steht der HSV Neuwied nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. 4:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II, 1:2 gegen den SV Oberzissen – so lauteten die bisherigen Ergebnisse der Deichstädter. Zahlen, die bei der Spielanalyse von Stefan Fink nicht auf den Tisch kamen.