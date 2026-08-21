Neuwied empfängt Weitersburg Ergebnisse spielen bei der Analyse keine große Rolle René Weiss 21.08.2026, 09:20 Uhr

i Trainer Stefan Fink und der HSV Neuwied wollen am Sonntag gegen den SV Weitersburg den ersten Sieg in der Saison einfahren. René Weiss

Nach dem Remis zum Auftakt gegen RW Koblenz II und der 1:2-Niederlage vergangene Woche beim SV Oberzissen hat der HSV Neuwied vor dem Spiel am Sonntag gegen den SV Weitersburg ein klares Ziel vor Augen: den ersten Sieg in der laufenden Saison.

Bei einem Punkt steht der HSV Neuwied nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. 4:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II, 1:2 gegen den SV Oberzissen – so lauteten die bisherigen Ergebnisse der Deichstädter. Zahlen, die bei der Spielanalyse von Stefan Fink nicht auf den Tisch kamen.







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