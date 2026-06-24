Der SV Windhagen hat in der abgelaufenen Saison eine gute Rolle in der Bezirksliga Ost gespielt. Wir haben Trainer Enes Özbek gefragt, wie er das Abschneiden seiner Schützlinge bewertet – und was die Ziele für die kommende Saison sind.
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In der vergangenen Saison landeten die Fußballer des SV Windhagen als Aufsteiger auf Platz sieben in der Bezirksliga Ost. Im Interview schaut Trainer Enes Özbek zurück – und wirft zudem einen Blick auf die kommende Runde.
Mit ein paar Wochen Abstand: Welches Fazit ziehen Sie zur abgelaufenen Saison?