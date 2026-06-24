Windhagens Coach im Interview Enes Özbek: „Haben schon für Aufmerksamkeit gesorgt“ Lukas Erbelding 24.06.2026, 16:11 Uhr

i Die Spieler des SV Windhagen (weiße Trikots) hatten in der vergangenen Saison mehrfach Grund zum Jubeln. Auch für die kommende Spielzeit haben sich die SV-Fußballer einiges vorgenommen. Heinz-Werner Lamberz

Der SV Windhagen hat in der abgelaufenen Saison eine gute Rolle in der Bezirksliga Ost gespielt. Wir haben Trainer Enes Özbek gefragt, wie er das Abschneiden seiner Schützlinge bewertet – und was die Ziele für die kommende Saison sind.

In der vergangenen Saison landeten die Fußballer des SV Windhagen als Aufsteiger auf Platz sieben in der Bezirksliga Ost. Im Interview schaut Trainer Enes Özbek zurück – und wirft zudem einen Blick auf die kommende Runde. Mit ein paar Wochen Abstand: Welches Fazit ziehen Sie zur abgelaufenen Saison?







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