Seit Oktober 2025 hat der SV Windhagen auf heimischem Geläuf nicht mehr gewonnen. Am Sonntag peilt der Aufsteiger gegen Schlusslicht SG Ahrbach mal wieder einen Dreier an.
Vor heimischer Kulisse holte der SV Windhagen zuletzt am 19. Oktober 2025, beim 3:1 gegen den TuS Montabaur, drei Punkte. Gegen die SG Ahrbach peilt der SV am Sonntag (14.30 Uhr) mal wieder einen Sieg auf dem eigenen Kunstrasen an.Vergangene Woche musste der Aufsteiger bei der SG Malberg eine 0:6-Niederlage hinnehmen.