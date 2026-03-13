Montabaur empfängt Windhagen Enes Özbek erwartet gegen Kosova einen „heißen Tanz“ Lukas Erbelding 13.03.2026, 06:30 Uhr

i In der Hinrunde musste der FC Kosova Montabaur (schwarz-rote Trikots) beim SV Windhagen eine 1:6-Niederlage einstecken. Am Sonntag möchte der FC punkten, um weiter im Rennen um den Nichtabstieg zu bleiben. Marco Rosbach

Nach zuletzt erfolgreichen Auftritten möchten der FC Kosova Montabaur und der SV Windhagen am Sonntag im direkten Duell nachlegen. Für den FC geht es darum, im Abstiegskampf weiter den Anschluss zu halten.

Sowohl der FC Kosova Montabaur als auch der SV Windhagen gestalteten ihre jüngsten Auftritte in der Fußball-Bezirksliga Ost erfolgreich. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Teams auf dem Kunstrasen an der Waldschule in Horressen aufeinander.Die Gastgeber feierten am vergangenen Wochenende einen 1:0-Erfolg bei der SG Westerburg.







