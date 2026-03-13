Nach zuletzt erfolgreichen Auftritten möchten der FC Kosova Montabaur und der SV Windhagen am Sonntag im direkten Duell nachlegen. Für den FC geht es darum, im Abstiegskampf weiter den Anschluss zu halten.
Sowohl der FC Kosova Montabaur als auch der SV Windhagen gestalteten ihre jüngsten Auftritte in der Fußball-Bezirksliga Ost erfolgreich. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Teams auf dem Kunstrasen an der Waldschule in Horressen aufeinander.Die Gastgeber feierten am vergangenen Wochenende einen 1:0-Erfolg bei der SG Westerburg.