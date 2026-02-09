Dass sein Team noch einige Chancen liegen ließ im Test gegen die SG Winkels, konnte Dirk Hannappel von der SG Herschbach/Girkenroth/Salz. Viel wichtiger war dem Trainer des Bezirksligisten eine andere Sache.
Lesezeit 1 Minute
Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass einige Teams aus der Bezirksliga Ost am Wochenende ohne witterungsbedingte Probleme ihre Form testen konnten.SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Winkels/Probbach/Dillhausen 4:0 (3:0).