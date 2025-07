Eine 1:3 (0:1)-Niederlage beim hessischen Kreisoberligisten SG Heringen/Mensfelden musste Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach quittieren. Dabei hatte TuS-Coach Timo Wimmer im ersten Durchgang reichlich Grund zur Kritik. „Da waren wir unmotiviert und undiszipliniert“, monierte der Übungsleiter der Rot-Schwarzen „keine Ordnung und zu wenig Einsatz“. So lagen die Kombinierten durch den frühen Treffer von Tobias Doogs beim Pausenpfiff verdient mit 0:1 in Rückstand.

Halil Aytekins Doppelschlag bringt die Entscheidung

Die Hinweise ihres Trainers nahmen sich die Gäste dann zu Herzen und legten zwei Schippen drauf. Elias Biebricher sorgte im Nachsetzen für das 1:1. Doch im Gegenzug stellte Halil Aytekin auf 2:1 und setzte gegen alles nach vorne werfende Burgschwalbacher auch den Schlusspunkt zum 3:1 (85.). „Unser Auftritt in der zweiten Halbzeit war in Ordnung“, bilanzierte Wimmer und erwartet für die anstehenden Tests beim SC Offheim (Mittwoch) und am Samstag gegen den TuS Immendorf mehr von seinen Schützlingen.