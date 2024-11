Elfmeter leitet nächste Niederlage ein: TuS Asbach bestraft Fehler der SG Alpenrod eiskalt

Nistertal. Die Niederlagenserie der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau in der Bezirksliga Ost hält an, dafür besiegte der TuS Asbach seinen Auswärtsfluch. Die Gäste setzten sich am Freitagabend in Nistertal mit 2:0 (0:0) durch.