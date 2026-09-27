Für Enes Özbeck der Knackpunkt Elfmeter für Rennerod bringt Windhagen auf die Palme Rolf Schulze 27.09.2026, 20:38 Uhr

i In dieser Szene eher Zuschauer, wie Windhagens Robin Hessler (in Blau) versucht, den Ball unter Kontrolle bringen – in drei anderen Szenen Hauptdarsteller: Niklas Hölper und Furkan Tetik (in Rot, von links) bescherten der SG Rennerod mit ihren Toren den vierten Sieg in der Bezirksliga Ost. Horst Wengenroth

Die enorme Abwehrstärke bleibt das Ass im Ärmel der SG Rennerod, die sich auch gegen den SV Windhagen ohne Gegentreffer behauptet hat. Die Gäste, die weiter ohne Sieg sind, haderten mit zwei Entscheidungen des Unparteiischen.

Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut bleibt in der Bezirksliga Ost in der Spur. Durch einen 3:0 (0:0)- Heimsieg gegen den SV Windhagen festigte der Aufsteiger seinen siebten Tabellenplatz. Bemerkenswert außerdem: Bach acht Spieltagen hat der Neuling erst fünf und damit die wenigsten Gegentore der gesamten Liga kassiert.







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