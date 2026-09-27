Die enorme Abwehrstärke bleibt das Ass im Ärmel der SG Rennerod, die sich auch gegen den SV Windhagen ohne Gegentreffer behauptet hat. Die Gäste, die weiter ohne Sieg sind, haderten mit zwei Entscheidungen des Unparteiischen.
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Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut bleibt in der Bezirksliga Ost in der Spur. Durch einen 3:0 (0:0)- Heimsieg gegen den SV Windhagen festigte der Aufsteiger seinen siebten Tabellenplatz. Bemerkenswert außerdem: Bach acht Spieltagen hat der Neuling erst fünf und damit die wenigsten Gegentore der gesamten Liga kassiert.