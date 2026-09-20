Berods Trainer spielt im Tor „Elferkiller“ Haubrich kann Hundsangen nicht bremsen Rolf Schulze 20.09.2026, 20:32 Uhr

i Als Spieler kennt man Lukas Haubrich. Nach mehreren Ausfällen auf der Torwartposition musste der Trainer der SG Berod-Wahlrod in Hundsangen zwischen den Pfosten ran. Bei den Gegentoren war er machtlos, einen Elfmeter von Fabian Steinebach konnte er allerdings halten. Andreas Hergenhahn

Wenn der Trainer selbst ins Tor geht, folgt er selten einer spontanen Laune. Bei Lukas Haubrich war das nicht anders, ihm fielen die gelernten Keeper reihenweise aus. Dass seine SG Berod in Hundsangen die erste Niederlage kassierte, lag nicht an ihm.

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth befindet sich in der Bezirksliga Ost weiter im Aufwind. War die Elf von Trainer Maxi Reitz in den ersten Heimspielen noch ohne eigenes Tor geblieben, präsentierte sie sich beim 5:2 (4:1)-Sieg gegen die bislang ungeschlagene SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis spielfreudig und torhungrig.







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