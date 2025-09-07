Ein sehenswertes Spiel, das eigentlich 4:4 hätte ausgehen müssen, sahen die Zuschauer in der Bezirksliga zwischen dem TuS Asbach und der SG Malberg. Beide Teams betrieben Chancenwucher, der Malberger Keeper Nick Hammel wurde zum Matchwinner.

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost konnte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen den nächsten Dreier einfahren. Im Auswärtsspiel beim TuS Asbach setzte sich die Mannschaft von Trainer Florian Hammel mit 1:0 (0:0) durch. Dabei war für die Asbacher definitiv mehr drin, in der 89. Minute hatten sie die große Chance durch einen Foulelfmeter auszugleichen. Doch der Malberger Torwart Nick Hammel parierte den Strafstoß und wurde nach einer ohnehin schon starken Partie zum Matchwinner. Beide Teams hatten etliche Chancen, zeigten sich vor dem Tor aber uneffizient. „Das war ein Spiel, das normalerweise 4:4 ausgeht“, erklärte Asbachs Trainer Simone Floris nach der Begegnung.

i Matchwinner in Reihen der SG Malberg: Torwart Nick Hammel. Heinz-Werner Lamberz

Das Spiel nahm von der ersten Minute an Fahrt auf und glänzte über die gesamte Spielzeit durch Chancen auf beiden Seiten. Bereits nach drei Minuten nahm sich Malbergs Mittelfeldmotor Benjamin Weishar ein Herz und prüfte Asbachs Keeper Waldemar Komor mit einem Distanzschuss. Nur zwei Minuten später verzeichnete Fabian Eckloff den ersten Asbacher Abschluss (5.). In der 21. Minute war es dann wiederum Eckloff, der einen Freistoß an den Pfosten köpfte und die bis dato beste Chance des Spiels hatte. Das Aluminium sollte den Malbergern an diesem Nachmittag wohlgesonnen sein.

„Das war eine verrückte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten.“

Simone Floris, Trainer TuS Asbach

Kurz vor der Halbzeit traf der TuS erneut das Aluminium. Dabei war es erneut der stark aufspielende Eckloff, der den Ball nach einem Freistoß im Fallen an die Latte bugsierte. Auch Malberg hatte im ersten Durchgang noch mehrere Halbchancen, wurde aber nicht zwingend genug. So ging es torlos in die Kabine. Aus der Pause kam Malberg mit einer Menge Dampf und drückte auf den Führungstreffer. In der 51. Minute traf Luca Thom die Latte, der Nachschuss von Benjamin Niklaus ging an den Pfosten, den erneuten Abpraller setzte Justin Nagel über das leere Tor. Auch danach machte Malberg weiter Druck. Zunächst scheiterte Nagel noch am Außennetz, in der 67. Minute sollte dann aber die Führung fallen. Der eingewechselte Philip Krahn flankte den Ball auf den Kopf von Niklaus, welcher den Ball mithilfe des Innenpfostens im Tor unterbrachte.

„Nick war definitiv heute unser Matchwinner, das Spiel wird uns allen Aufwind geben.“

Florian Hammel, Trainer SG Malberg

Knapp zehn Minuten nach der Malberger Führung sah Kapitän Julius Müller die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel. In Überzahl drückten die Asbacher auf den Ausgleich. In der 89. Minute bekam der TuS eben jenen Strafstoß zugesprochen, der Hammel zum Matchwinner machte. Philipp Germscheid trat an, schoss gut, doch Hammel parierte stark. „In der Summe braucht man mal so einen Sieg. Egal wie, wir haben auswärts gewonnen. Nick war definitiv heute unser Matchwinner, das Spiel wird uns allen Aufwind geben“, freute sich Malbergs Trainer Florian Hammel. „Das war eine verrückte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams hatten heiße Phasen in dieser Partie und beide Teams haben die Tore nicht gemacht. Ein Unentschieden wäre vielleicht verdient gewesen, aber Malberg hat nicht unverdient gewonnen“, betonte Asbachs Trainer Floris.

TuS Asbach – SG Malberg 0:1 (0:0)

Asbach: Komor – Rottscheidt (75. Prenku), F. Buballa, D. Buballa (85. Bruns), Funk – Warmsbach (62. Germscheid), M. Buda – Kowalski (62. Amelong), Fuhr (62. Kuhn) – Lorenz, Eckloff.

Malberg: N. Hammel – Utsch (87. Steinau), Heinen, Becker, Hassel – Henning (67. Krahn), Müller, Weishar, Thom (90.+4 Märzhäuser) – Nagel (62. Rosbach), Niklaus (75. Weber).

Schiedsrichter: Lukas Krause (Mendig).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Benjamin Niklaus (67.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karte gegen Julius Müller (78., wegen wiederholtem Foulspiel), Nick Hammel pariert Elfmeter gegen Philipp Germscheid (89.).